Директорка Корольової поскаржилася на цькування співачки після зізнання про позашлюбну дочку

Наташа Корольова в ефірі російської передачі розповіла про позашлюбну дочку в США. Але багато хто не вірить співачці і вважають, що вона цю історію придумала

Директор Наташі Корольової прокоментувала визнання співачки про позашлюбну дочку / Фото: Скріншот з YouTube

Наташа Корольова зіткнулася з черговою хвилею хейта на свою адресу. Директорка співачки Марина Наринская не виключала, що реакція може бути різною, але такого негативу не очікувала. Всю інформація,яка з'явилася в ЗМІ, вона назвала брехнею.

Таке мчить, таке придумується. Звичайно, після ефіру ми очікували. Так просто жах. Нібито Сергій на неї в суд подав. Нібито це дитина її подруги з Майамі. Що батько дитини мільярдер з Америки. Власник порносайтів. Наташу нічого не зачепило . Смішно просто все це. Вона просто взяла і таке зробила. Від щирого серця, – сказала Наринська в ефірі програми "Зірки зійшлися".

Марина Наринська / Фото: Скріншот з YouTube

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А близька подруга Корольової Інна Цюрко заявила про те, що співачка подарувавши яйцеклітину, про наслідки не думала.

Не було ставок ніяких. Я особисто все дізналася, як і її чоловік, з програми. Вона все потім докладно нам розповіла. Ми сіли і поговорили. Вона показала мені фотографію дівчинки. Дуже схожа на Наташу. Ніс такий же кирпатий, – розповіла подруга співачки.

Інна Цюрко / Фото: Скріншот з YouTube

Сама Наташа Корольова після зізнання ніяких коментарів про дочку не давала.

Дочка Наташі Корольової

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За словами співачки, вона допомогла своєму доброму знайомому стати батьком, давши свій генетичний матеріал для процедури сурогатного материнства. Дівчинка народилася в США в листопаді 2019 року.

Наташа Корольова з донькою в США / Фото: Скріншот з YouTube

Перед народженням малятка Наталя підписала документи і відмовилася від права називати себе матір'ю. Коли дівчинці виповниться 16 років, вона зможе дізнатися правду про свою маму.

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За народження малятка співачка отримала 50 біткоїнів – приблизно два мільйони доларів.

Багато хто сумнівається в правдивості всієї цієї історії. Профайлери ставлять під сумніви версію , що нібито родичі Наташі Корольової не знали про народження дівчинки. А ЗМІ з'ясували , що на фото, які співачка надала в якості доказів – не дочка Королевою, а син її подруги.

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