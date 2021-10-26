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До зникнення зірка Діамантової руки Світлична заявила про знущання та просила допомоги

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
26 жовтня, 10:10
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Син 81-річної Світлани Світличної заявили про зникнення радянської акторки. Вже кілька днів зірка "Діамантової руки" не виходить на зв'язок
Нові подробиці про зникнення Світлани Світличної
Нові подробиці про зникнення Світлани Світличної / Фото: скриншот

Друг акторки Іван Миколаїв спростовує зникнення Світлани Світличної . За словами знайомого зірки "Діамантової руки", акторка переїхала ближче до родичів.

Близькі не прокоментувала заяву Миколаєва, але інформації про припинення пошуків актриси не було.

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Світлана Світлична
Світлана Світлична / Фото: Instagram

За словами голови Гільдії акторів Росії Валерії Гущиною, незадовго до свого зникнення Світлична просила про допомогу і заявляла, що з неї знущаються.

Ось ви тут сидите, а з мене знову знущаються. Дайте мені юриста, я хочу, щоб мене захистили, – сказала Гущина у бесіді з kp.ru

В офісі Гільдії акторів Світлична попросила юриста. Після розмови з фахівцем актрису посадили у таксі та відправили на нову адресу місця проживання, яку вказала невістка знаменитості. Сама Світлична того дня не змогла згадати адреси.

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Гущина зазначила, що актриса давно поводиться "своєрідно".

Що відомо про Світлану Світличну

Зірка та секс-символ радянського кіно народилася в Вірменській РСР у 1940 році. У 19 років вона дебютувала в кіно, а в 1968 зіграла роль фатальної красуні в комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука".

Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука"
Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука" / Фото: kino-teatr.ru

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У фільмографії Світличної близько 40 картин, серед них: "Стряпуха", "Місце зустрічі змінити не можна", "Їм підкорюється небо".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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