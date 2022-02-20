Єлизавета Варум-Агутіна: чим займається та як виглядає дочка знаменитої пари?

Шанувальники цікавляться особистим життям зірок не менше, ніж їхньою творчістю. Те саме стосується і зіркових спадкоємців. Цього разу розповідаємо вам про доньку Анжеліки Варум та Леоніда Агутіна

Донька пари активно розвивається у музичній сфері / Фото: instagram.com/avarum, instagram.com/agutinleonid, Інстаграм Лізи Варум

Єлизавета Варум – єдина спільна дочка співачки Анжеліки Варум та музиканта Леоніда Агутіна (У артиста також є старша дочка Поліна від інших стосунків). 9 лютого дівчині виповнилося 23 роки. Знаменитий батько так вітав спадкоємицю:

/ Фото: instagram.com/agutinleonid

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Доню моя молодша! Єлизавета Марія Варум Агутіна! З Днем Народження, коштовність моя! Наша з мамою удача, гордість, щастя і беззавітне кохання! Щасти тобі у всьому! Ти маєш повне право на те, щоб світ був прихильний до тебе! Бажаю тобі великого успіху від усього серця. Відчуваю тебе, як батько, відчуваю твої помисли, ідеї та прагнення, як колега та схвалюю їх. Вірю у світло душі твоєї і розумію, що свій маршрут на заплутаній карті цього життя прокласти можеш лише ти сама. А ми завжди поряд.

Незважаючи на те, що зіркові батьки завжди поруч із підтримкою, дівчина з самого дитинства фізично знаходиться далеко від рідних. Вона разом із бабусею живе у США, у Майамі. Спочатку Варум і Агутін залишили дитину на виховання батькам співачки, оскільки постійно перебували на гастролях, щоб забезпечувати сім'ю. Зрештою, дівчина будує своє життя в Америці, а батьки приїжджають її відвідувати.

Ліза Варум будує своє життя в США / Фото: Інстаграм Лізи Варум

У 2020-му році Ліза Варум уже отримала американський паспорт, тепер вона є повноправним громадянином США.

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Маючи такі шикарні музичні гени, дівчина пішла стопами батьків. Вона з підліткового віку захоплюється музикою та грає в рок-групі Bruvvy band, разом із якою активно виступає з концертами у клубах.

Ліза досить рідко приїжджає до Росії, але іноді приводом для приїзду стають концерти батьків, де вона із задоволенням виступає, підтверджуючи, що вона є частиною талановитої музичної династії.

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Судячи з інтерв'ю її батьків, Ліза не живе "мажорним" життям. Звичайно, їй допомагають фінансово за можливості, але дівчині також доводиться самостійно заробляти життя. Про це розповідала в інтерв'ю Ірині Шихман у YouTube-шоу "А поговорити".

Це був освітній момент: треба працювати, треба себе забезпечувати, треба реалізувати свої можливості, не можна бути паразитом, — згадує Варум. — До 18 років вона це вже розуміла.

Тому Ліза Варум не гребує різною роботою, оскільки поки що музична діяльність не приносить великого прибутку. Вона вже пробувала себе у ролі офіціантки, а також працювала в сім'ї з двома дітьми, де до її обов'язків входило готувати сніданки та обіди.

Потім їй ця справа набридла. І зараз вони з хлопцем між концертами заробляють тим, що розвозять людям похилого віку їжу по хатах. І це чудово!

- казала Варум-старша.

Дівчина виступає разом з групою / Фото: Інстаграм Лізи Варум

Зазначимо, що знамениті батьки дуже підтримують усі музичні починання своєї спадкоємиці, але поки що творчість її гурту величезної слави не здобула.

2018 року Ліза записала перший кліп. Анжеліка та Леонід пишаються успіхами доньки, хоч і зазначають, що особливих гонорарів її творчість поки що не приносить.

Все пізнається в порівнянні, — відповіла Анжеліка Варум на запитання, наскільки популярна Ліза. — Звичайно, вона зорієнтована на рівні популярності на нас, але це помилка. Я щоразу їй це намагаюся пояснити, бо дуже важливий процес у цьому випадку. Тому що коли на чільному місці стоїть те, що ти повинен бути популярним і тебе повинні все знати, це порочно.

Ліза Варум також активно веде інстаграм, де чесно розповідає про своє життя, творчість і іноді ділиться подробицями особистого життя. На неї підписано понад 6 тисяч людей.

Наразі 23-річна дівчина складається у відносинах з музикантом Кайлом Фінком. Він соліст гурту Palomino Blond. Пара разом уже майже 2 роки.

Ліза та Кайл / Фото: Інстаграм Лізи Варум

Вони часто публікують спільні фото та освідчуються один одному в коханні.

До цього Ліза кілька років зустрічалася з музикантом Марком Анджело, він вже був представлений батькам, але в якийсь момент вони розлучилися. Пізніше дівчина зізнавалася, що їй просто стало нудно у цих стосунках.

Якось Ліза зізнавалася, що вона мала проблеми з ментальним здоров'ям, через які їй навіть довелося звернутися до спеціалістів.

Не хотіла визнавати, що зі мною було щось не так. Тому що ніхто з нас не має часу хворіти. Я відчуваю, що витратила так багато днів, коли була одержима різними фобіями,

— зізналася донька Агутіна та Варум.

За її словами, вийти із цього стану їй допомогли близькі друзі. На щастя, зараз уже все гаразд.

Дівчина часто ділиться відвертощами в інстаграм / Фото: Інстаграм Лізи Варум

Шанувальники Варум і Агутіна впевнені, що їхня дочка має велике майбутнє. А ми продовжуємо стежити за успіхами Лізи.

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