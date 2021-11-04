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Донька Анастасії Заворотнюк зібралася заміж: коли чекати весілля

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 11:34
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Донька популярної акторки із серіалу "Моя прекрасна няня" натякнула, що незабаром узаконить стосунки. І хоч ім'я обранця дівчина не поспішає називати, вона не приховує, що зустрічається з ним уже понад шість років
Анна Заворотнюк оголосила про заручини зі своїм хлопцем.
Анна Заворотнюк оголосила про заручини зі своїм хлопцем. / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

У Instastories Аня Заворотнюк, яка вже "скормно" говорила про особисте, запропонувала шанувальникам вгадати правду про неї. Частина питань стосувалася стосунків. Тож фани поцікавилися, чи заміжня дівчина. Заворотнюк підтвердила, що зараз заручена.

Скріншот Instagram

Дівчина не стала називати дату майбутнього весілля. Проте у Мережі користувачі припускають, що свято скоріше всього заплановане на січень – після того, як Ані виповниться 26 років.

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Відомо, що спадкоємиця відомої зірки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з з онкологічним захворюванням, уже рік живе у цивільному шлюбі зі своїм бойфрендом. Однак про хлопця відомо не так уже й багато.

Пара познайомилася у Нью-Йорку, де Аня навчалася в елітному університеті на продюсера. Її хлопець також був студентом. Після отримання дипломів вони перебралися до Москви будувати кар'єру.

Зараз вони живуть у московській квартирі дівчини, яку вона купила на початку 2021 року. А її хвора мама та бабуся залишилися жити у заміському будинку.

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Аня працює моделлю та успішно займається блогерством і добре заробляє на рекламі в Instagram. Вона повністю самостійна та забезпечує себе сама.

Дівчина – старша донька Анастасії Заворотнюк та бізнесмена Дмитра Стрюкова. Раніше зустрічалася з репером Єгором Крідом та сином бізнесмена Мансуром Джамалдаї.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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