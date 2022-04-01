Донька Брюса Вілліса зворушила новим фото з татом та зі сльозами на очах звернулась до його фанів

Днями весь світ сколихнула новина про те, що актор йде з кіно через проблеми зі здоров'ям

Донька Брюса Вілліса подякувала фанатам тата за підтримку / Фото: instagram.com/scoutlaruewillis

Сім'я Брюса Вілліса офіційно заявила, що актор завершує кінокар'єру через афазію (захворювання, яке позбавляє можливості спілкуватися). Шоковані фанати одразу ж почали висловлювати свою потужну підтримку рідним Брюса, чого вони не очікували.

Донька кінозірки Скаут Вілліс в Instagram зазначила, наскільки це цінно і зворушливо. Також вона опублікувала фото з зірковим татусем.

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Тато. Це було так неймовірно, ділитися чимось настільки особистим. Я не знала, як це сприймуть, завжди це настільки невідомо, коли так відкрито чимось ділишся зі світом. Я сподівалася на любов та співчуття, але ніяк не могла очікувати такої глибини та ступеня тієї любові, яку ми як родина отримали, – зізналася дівчина.

Скаут зазначила, що її вразило те, як "багато любові, енергії та молитов зараз надсилається її татусеві"

Це так мене накривало, що в мене сльози, коли я це пишу. Я дуже вдячна за вашу любов, дуже вдячна чути про те, що означає для вас мій тато, – додала донька Вілліса.

Нагадаємо, про хворобу Брюса стало відомо ще до офіційного підтвердження. У нього діагностували афазію, розлад мовлення, який, у випадку актора, впливає на когнітивні здібності. Є версія, що це наслідок травми голови, яку Вілліс дістав під час зйомок.

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Як повідомляло The Sun, в 2002 році на зйомках стрічки "Сльози сонця" стався нещасний випадок із піротехнічним снарядом. Через два роки актор подав позов проти кінокомпанії Revolution Studios, заявивши, що зазнав істотних моральних та фізичних травм.

За інформацією LA Times, ті, хто працював із актором в останні кілька років, зазначали, що це вже не той Брюс Вілліс. Так, його репліки робили коротшими, а монологів у сценаріях намагались уникати. Команда знаменитості просила, аби він знімався щонайбільше вісім годин на день. Окрім того, у більшості екшн-сцен артиста заміняли дублери.

ДО слова, до недавна Брюс Вілліс брав участь у багатьох проєктах. Тож, ймовірно, декілька прем'єр за його участю все-таки ми побачимо. Зокрема, "Фортеця: Око снайпера", "Райське місто", "Невірне місце", та "Білий слон".

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