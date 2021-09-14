Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🍎 Презентація Apple - яким буде новий IPhone ⚽ Динамо - Бенфіка: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Топ блогери України

Поцілунок Бенніфер

Гонорар Тіни

Брітні заручена

МакSим вперше про кому

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дочка Мадонни показала всім язика і свої волохаті пахви на Met Gala 2021 (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 11:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
24-річна Лурдес Леоні, як і її зіркова мама, любить епатувати публіку і привертати до себе загальну увагу. Образ для Met Gala не став винятком
/ Фото: Getty Images

Лурдес вже давно дала зрозуміти публіці, що видаляти волосся в зоні пахв вона не любить – дівчина знімалася в такому вигляді і для рекламних кампаній модних брендів, і виходила на червоні доріжки, і робила звичайні фото для соцмереж.

Лурдес нерідко "ловили" папарацці на пляжі, де дівчина теж демонструвала всім свою нелюбов до депіляції.

Реклама

Цього разу Лурдес з'явилася у вбранні від Moschino на червоній доріжці балу Інституту костюма Met Gala – 2021. Дівчина вела себе зухвало, як це любить робити Мадонна.

Лурдес Леоні на Met Gala 2021 демонструє неголені пахви
Лурдес Леоні на Met Gala 2021 демонструє неголені пахви / Фото: Getty Images

Дівчина наростила волосся і нігті, що зробило її образ ще більш яскравим і незабутнім.

Реклама

Дочка Мадонни відвідала Met Gala – 2021
Дочка Мадонни відвідала Met Gala – 2021 / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Мадонна, яка нещодавно відвідала MTV VMA в корсеті і колготах в сітку, не була присутня на Met Gala.

Крім Лурдес у Мадонни є ще один біологічна дитина – Рокко Джон Річі, який народився від британського кінорежисера Гая Річі. Також Мадонна усиновила чотирьох дітей з Малаві, Південна Африка.

Реклама

Ще кілька новин на тему:

Дивіться відео про зірок, які за і проти бодіпозитиву:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Нова "гола" сукня. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Всі обговорюють
Кліп української режисерки став кращим на MTV Video Music Awards
Вау, дивитися!
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти