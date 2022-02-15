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Дочка Началовой досі купує подарунки покійній мамі та мріє стати акторкою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 16:11
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Після смерті Юлії Началової увага журналістів була прикута до доньки артистки Віри. Близькі співачки намагалися захистити доньку співачки від уваги преси
Як зараз виглядає дочка Юлії Началової
Як зараз виглядає дочка Юлії Началової / Фото: Instagram

Декілька років Віра Алдоніна уникала спілкування з журналістами, але останнім часом дівчина все частіше бере участь у російських передачах і почала вести Instagram . Розповідаємо, чим зараз займається єдина донька Юлії Началової.

Вірі було 13, коли померла мама. Про смерть мами вона дізналася останньою. Їй розповів тато Євген Алдонін в аеропорту, коли дівчинка повернулася із відпочинку з однокласниками.

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Якби мені сказали, що таке може статися, я навряд чи повірила б. Коли був похорон, мені було дуже боляче. Але я не плакала, намагалася триматися, – розповіла Віра.

Віра Алдоніна
Віра Алдоніна / Фото: Instagram

За словами близьких співачки, її дочка досі у поїздках купує мамі подарунки, які пізніше залишає на могилі.

Після смерті мами Віра живе із батьками Юлії Началової. Таке рішення вона ухвалила сама. Її батько Євген Алдонін не раз кликав доньку до себе, але вона залишилася поряд з бабусею та дідусем, щоб підтримувати їх.

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Нині Вірі 15 років. Вона хоче бути акторкою. Дівчинка кілька разів брала участь у російських передачах та виконувала головний хіт мами "Герой не моего романа".

Зірковий друзі Юлії Началової та всі шанувальники зазначають, що Віра дуже схожа на свою маму. Сама дівчинка вже втомилася від порівнянь із мамою.

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Хочу, так би мовити, нагадати, що ми так чи інакше різні люди. Я її дуже люблю, дуже поважаю, але буває, що губиться межа між мною та мамою. І я хочу, щоб вона все-таки була

Віра Алдоніна іноді публікує архівні відео з мамою.

Віра Алдоніна вже бере участь у мюзиклах. У себе в соцмережах дівчинка демонструє деякі виступи.

Раніше ми розповідали, що онука Алли Пугачової вирішила піти стопами мами та бабусі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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