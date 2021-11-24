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Донька Ніни Русланової може посадити медиків, які лікували акторку, на 5 років – ЗМІ

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
24 листопада, 21:31
В закладинки
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Легендарна акторка померла 21 листопала. Причиною трагедії став коронавірус. Втім, донька зірки вважає, що саме лікарі вині у смерті артистки
Юрист оцінив розповідь доньки Ніни Русланової про недбалість медпрацівників.
Юрист оцінив розповідь доньки Ніни Русланової про недбалість медпрацівників. / Фото: Експрес газета, Rasa Paulauskiene

За версією доньки Ніни Русланової – Олесі Рудакової, акторка сама прийшла до лікарні ще 25 жовтня. Хоч у ЗМІ писали, ніби вона відмовлялась їхати до медзакладу і лише 11 листопада погодилася на госпіталізацію, коли відчула нездужання.

Згодом Рудакова заявила, що на четвертий день перебування у лікарні у Ніни Іванівної впав гемоглобін, її перевели до реанімації, де після переливання крові у неї стався обширний інфаркт. Потім у Русланової знайшли поліп, і, не чекаючи на гістологію, його видалили.

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Пізніше у зірки виявили коронавірус. Рудакова розповіла, що медиків довелося благати, аби її маму поклали до реанімації. Там акторка й померла. За словами її доньки, лікарі несуть відповідальність за цю смерть.

Ніни Русланової не стало 21 листопада.
Ніни Русланової не стало 21 листопада. / Фото: Скріншот з YouTube

Водночас адвокат Євген Корчаго вважає, що донька артистки може притягти медиків до відповідальності за смерть матері. Якщо слова Олесі підтвердяться і вина лікарів буде доведена, то їм загрожує до п'яти років в'язниці за недбалість, про це пише Telegram-канал "Звездач".

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Ба більше, медпрацівникам можуть заборонити працювати за фахом після виходу на волю ще на три роки.

Якщо буде порушено кримінальну справу та буде встановлена ​​недбалість, то лікар отримає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років із позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років, – розповів адвокат.

Ніна Русланова померла на 76-му році життя.
Ніна Русланова померла на 76-му році життя. / Фото: Колаж: Сьогодні

За словами юриста, Рудакова може подати ще й цивільний позов. Донька Русланової може вимагати компенсацію за моральну шкоду у лікарів.

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Моральну шкоду компенсуватиме лікар, залучений до кримінальної відповідальності, – заявив Кочерго.

Окрім того, за даними РЕН-ТВ, після розповіді доньки Ніни Русланової у лікарні буде перевірка. Слідчий комітет перевірить дії медиків.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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