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Дочка Успенської попросила про допомогу: Мене зачинили і забрали телефон

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
30 серпня, 10:48
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Кілька років тому між співачкою Любов'ю Успенською і її дочкою Тетяною Плаксін була справжня драма. У Мережі активно обоговрювали цей скандал
Дочка Любові Успенської звернулася за допомогою до передплатників
Дочка Любові Успенської звернулася за допомогою до передплатників / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

В цьому році Любові Успенської вдалося налагодити відносини з Тетяною Плаксін. Артистка зайнялася зовнішністю своєї дочки і зовсім недавно Тетяна Плаксина вперше вийшла в світ після пластичної операції. Але тепер в Мережі знову заговорили про конфлікт співачки і її єдиної дочки.

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За останній час Тетяна дала кілька домашніх концертів, і поки мами виступала на "Новій хвилі" в Сочі, звернулася до шанувальників з проханням організувати їй концерт. Підписники відгукнулися і 12 вересня у Тетяни був запланований виступ, але тепер концерт під загрозою зриву.

Дорогі друзі, у мене запланований концерт на 12 вересня! Мене зачинили і забрали телефон. Допоможіть! – написала Тетяна в InstaStories.

Тетяна Плаксина не стала повідомляти, хто її зачинив і де вона знаходиться. Любов Успенська поки ніяк не прокоментувала публікацію дочки.

Нагадаємо, Тетяна Плаксина кілька років тому потрапила в аварію під час велопрогулянки на Коста-Ріці. Після нещасного випадку Тетяна перестала спілкуватися з матір'ю. Дочка звинуватила співачку у психологічному тиску і жорстокому поводженні. Успенська, в свою чергу, заявила, що у Тетяни були серйозні проблеми з наркотичними речовинами.

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Дочка Успенської босою медитувала на вулицях Лос-Анджелеса – подробиці в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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