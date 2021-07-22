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Дочка Успенської вперше з'явилася на світському заході після пластики (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
22 липня, 11:54
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В цьому році Любов Успенська помирилася з єдиною дочкою Тетяною Плаксін після затяжного конфлікту. Співачка допомогла дочці відновити зовнішність після аварії
Тетяна Плаксіна вперше з'явилася на світському заході після пластики
Тетяна Плаксіна вперше з'явилася на світському заході після пластики / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Кілька місяців тому Любов Успенська розповіла про майбутні пластичні операції єдиної дочки Тетяни Плаксін . Співачка пообіцяла, що покаже дочку тільки коли відновить зовнішність зіркової спадкоємиці після аварії в 2018 році. Цей момент настав. Успенська разом з Плаксіною з'явилися на світському заході.

Так рада була побачити Любочку Успенську з донечкою щасливими, – підписала відео Катя Лель.

Із задоволенням Любов Успенська з донькою позували на червоній доріжці.

Дочка Любові Успенської вперше вийшла в світ після пластичної операції
Дочка Любові Успенської вперше вийшла в світ після пластичної операції / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Нагадаємо, у дочки Любові Успенської була пошкоджена щелепа – два роки тому вона впала з велосипеда, отримавши кілька переломів. У Тетяни Плаксіної були також вибиті зуби. Після травми дочка співачки перенесла кілька операцій у кращих фахівців.

Нещодавно Любов Успенська розповіла, що збирається зі своєї єдиної доньки Тетяни Плаксіної зробити зірку шоу-бізнесу . Бути співачкою – це давня мрія зоряної спадкоємиці артистки.

Таня співає так, що переплюне мене. Це я говорю не як мама, яка хвалить свою дочку, а як співачка. Вона буде принцесою! – поділилася артистка.

Кого із зірок критикували за зовнішній вигляд – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":

Раніше Любов Успенська зізналася, чому не хоче, щоб її дочка зустрічалася з чоловіками.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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