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Донька Заворотнюк вагітна? Шанувальників збентежили новорічні фото дівчини

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
29 грудня, 09:08
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Ганна активно веде соцмережі та радує фоловерів яскравими світлинами. Цього разу дівчина постала у вбранні, який вона раніше ні за що б не одягнула
Ганна Заворотнюк знялась у новій фотосесії напередодні Нового року.
Ганна Заворотнюк знялась у новій фотосесії напередодні Нового року. / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Донька зірки "Моєї прекрасної няні", яка розповіла про депресію на тлі хвороби мами, у дитинстві була пацанкою і не любила рожевий колір. А модні підроби дівчина заміняла на взуття для їзди на скейтборді.

Втім, з віком все змінилось. Зараз Заворотнюк-молодша стала більш жіночною та полюбила і підбори, і яскраві відтінки в одязі.

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У дитинстві не любила рожевого кольору. Мені здається, це було якось модно, чи що – не любити рожевий. Принаймні у моєму класі. Дівчата всі були пацанками, слухали альтернативу та каталися на скейтах. Зараз все змінилося, на скейті більше не катаюся, та й рожевий люблю. Він освіжає, – зізналася Ганна.

Ганна Заворотнюк згадала дитинство.
Ганна Заворотнюк згадала дитинство. / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

У Instagram блогерша опублікувала світлини, де вона постала у рожевому брючному костюмі прямого крою і на "підборах Попелюшки" у чорному кольорі.

Зазначимо, що вартість таких туфельок бренду Mach & Mach коливається в межах 38 тисяч гривень.

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Ганна Заворотнюк раніше не любила рожевий колір.
Ганна Заворотнюк раніше не любила рожевий колір. / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Також Заворотнюк показала свої ялинкові кульки, кумедно розмістивши їх на голові. Дівчина зазначила, що вона вже в передчутті Нового року.

Ганна Заворотнюк у новій фотосесії з'явилась у взутті за 38 тис. грн.
Ганна Заворотнюк у новій фотосесії з'явилась у взутті за 38 тис. грн. / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Шанувальники, як завжди, засипали дівчину компліментами та зазначили, що рожевий їй одназначно пасує. А деякі навіть запідозрили Аню у вагітності, хоч і кругленького животика у неї не помітно через піджак, який прикрав фігуру зірки.

  • Дуже йде рожевий колір.
  • Міккі маус на мінімалках.
  • Ви вагітна?
  • Вам дуже пасує рожевий колір.
Фото: скріншот instagram/anna_zavorotnyuk

Нагадаємо, раніше Ганна Заворотнюк показала улюблений курорт мами. Також дівчина поділилась спогадами, як вони разом раніше проводили час.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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