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Дочка Заворотнюк показала улюблений курорт мами (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 10:00
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Анастасія Заворотнюк уже кілька років бореться із онкологічним захворюванням. Зірка "Моєї прекрасної няні" не з'являється на публіці, а її сім'я практично нічого не розповідає про здоров'я акторки
Дочка Анастасії Заворотнюк показала відпочинок на Мальдівах
Дочка Анастасії Заворотнюк показала відпочинок на Мальдівах / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Лише зрідка дочка акторки Анна може відповісти, що мама продовжує лікування . Але дочка Заворотнюк любить ділитися спогадами, як вони раніше проводили час. Нині Анна вирушила на відпочинок на Мальдіви.

Бувала тут багато разів, це улюблене місце моєї мами. Стільки флешбеків та теплих спогадів. Пам'ятаю, як ми ловили рибу, я, матуся та Майкуша. Мама і я виловили їстівних і дуже смачних риб, а Майкуша впіймав корал, – написала Ганна у себе Instagram.

Анна Заворотнюк показала відпочинок на Мальдівах
Анна Заворотнюк показала відпочинок на Мальдівах / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Анна Заворотнюк показала улюблений курорт мами
Анна Заворотнюк показала улюблений курорт мами / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк на Мальдівах
Анна Заворотнюк на Мальдівах / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Нагадаємо , Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у актриси гліобластоми. Весь цей час зірку серіалу "Моя прекрасна няня" ніхто не бачив . Відомо, що зараз вона знаходиться у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. В мережі регулярно з'являються чутки про стан здоров'я Заворотнюк, проте родичі воліють не коментувати цю тему.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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