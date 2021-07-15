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Дочка Заворотнюк зізналася, що два роки бореться з серйозним захворюванням

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
15 липня, 15:52
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Анна Заворотнюк вирішила відверто розповісти про психологічні проблеми. Пост дочка зірки "Моєї прекрасної няні" опублікувала в Instagram
Анна Заворотнюк розповіла про депресію
Анна Заворотнюк розповіла про депресію / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочка Анастасії Заворотнюк Анна не коментує чутки про здоров'я своєї мами , яка вже два роки бореться з онкологічним захворюванням. Але дочка зірки "Моєї прекрасної няні" вирішила розповісти про своїхпроблеми зі здоров'ям, які почалися на тлі постійних стресів.

"Мій діагноз: депресія. Пригнічений настрій, тривога і панічні атаки. Я захворіла цією хворобою близько двох років тому, протягом року глушила себе сильними препаратами і зробила тільки гірше своєму організму", – написала Анна в Instagram.

Анна Заворотнюк розповіла про проблеми зі здоров'ям на тлі стресу
Анна Заворотнюк розповіла про проблеми зі здоров'ям на тлі стресу / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Як зазначила дочка актриси, вже більше року впоратися з проблемами зі здоров'ям їй допомагають лікарі. Дівчина перестала спілкуватися з друзями, відчуває себе пригніченою.

"Мій стан і настрій дуже мінливий. Іноді я відчуваю в собі якісь сили і можу змусити себе щось робити. А часом я не можу навіть встати з ліжка", – зізналася Анна.

Дочка зірки "Моєї прекрасної няні" вирішила розповісти підписникам про своє самопочуття, щоб бути щирою і закликати їх берегти здоров'я.

"Якщо комусь зараз теж дуже погано, то нехай це буде знаком, що вас чекає велике щастя попереду. Бережіть своє здоров'я, як фізичне, так і ментальне", – написала Анна.

Дочки Анастасії Заворотнюк була потрібна допомога психолога – подробиці в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Анастасія Заворотнюк переписала заміський будинку на свою маму.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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