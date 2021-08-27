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Дочка Заворотнюк зізналася, яку мрію їй допомогла реалізувати мама

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
27 серпня, 09:25
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Старша дочка Анастасії Заворотнюк іноді ділиться з громадськістю деталями свого особистого життя
Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла про життя в США
Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла про життя в США / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Нещодавно дочка Анастасії Заворотнюк розповіла про зраду коханого , тепер же Анна вирішила поговорити про одне з найважливіших етапів в житті – навчання в Нью-Йорку. Дочка зірки "Моєї прекрасної няні" подякувала маму за виконання її мрії.

Так часто згадую своє студентське життя в Нью-Йорку. Це була справжня мрія на яву. Як же я вдячна своїй чудовій мамі за таку можливість ! – написала Анна в Instagram.

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Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочка Заворотнюк згадала, як в перший рік навчання виявилася в класі "Мистецтво екології". Коли вчитель попросив представитися кожного учня, Анна почула про досягнення своїх однокурсників і зрозуміла, що вони все успішніше її. Дочка Заворотнюк засмутилася, що їй не було чим похвалитися.

За словами Анни, адаптація в чужій країні давалася їй дуже важко і навіть був момент коли вона хотів повернутися в Росію.

Але в підсумку дочка Заворотнюк все-таки здобула освіту в США. Анна повернулася в Росію через хворобу мами. Зараз дочка актриси розвиває свій блог в Instagram, а ось про здоров'я мами Анна воліє мовчати.

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Дочки Анастасії Заворотнюк була потрібна допомога психолога – подробиці в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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