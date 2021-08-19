Дочка Заворотнюк розповіла про зраду коханого: Наскільки ж було огидно

Анна Заворотнюк стала більш відвертою зі своїми підписниками в соцмережах. Дівчина активно розвиває свій блог в Instagram і ділиться особистими історіями

Анна Заворотнюк зізналася, що колишній хлопець читав її листування / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк, яка раніше показала себе в домашньому одязі, зізналася, що один з її колишніх коханих читав її листування з іншими людьми. Про це дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк розповіла в Instagram.

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Дівчина влаштувала спілкування з підпсиниками в Instastories. Фоловери Анни надсилали їй особисті запитання та історії, а вона в свою чергу відповідала на них.

Один з підписників поцікавився у Анни, чи читала вона коли-небудь листування свого партнера. Дівчина зізналася, що ніколи цього не робила, зате один з її експартнерів дозволив собі такий неприємний вчинок.

Я завжди повністю довіряю партнеру і ніколи не було приводу щось запідозрити. Одного разу прочитали всі мої листування і сказали про це. Це було давно, і я пам'ятаю, наскільки ж мені стало гидко, хоча там нічого такого не було. Просто сам факт, що оманливим чином взяли телефон і прочитали, мене просто вибив, – зізналася Анна.

Скріншот: Instagram

Відомо, що зараз у Анни є коханий і, можливо, зовсім скоро вони одружаться. Привід так думати дівчина дала своїм підписникамсама, коли, відповідаючи на запитання про заміжжя, зізналася, що її "вже покликали заміж".

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