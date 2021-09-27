Дочка Заворотнюк вперше за довгий час відповіла на питання про здоров'я мами: Вона боєць

Зірка "Моєї прекрасної няні" вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням. Регулярно в ЗМІ з'являються чутки про стан здоров'я акторки

Дочка Заворотнюк розповіла про стан здоров'я мами / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Рідні Анастасії Заворотнюк, яка вже декілька років бореться з онкологічним захворюванням , вважають за краще не розповідати про її стан здоров'я. Лише зрідка коментарі дає дочка актриси – Анна. Відповідаючи на питання своїх підписників в Instagram, дочка зірки "Моєї прекрасної няні" не стала ігнорувати питання про свою маму.

"Вона боєць. Все буде добре", – відповіла Анна Заворотнюк на питання, як себе зараз почуває актриса.

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Дочка актриси зазначила, що фото мами вона не буде викладати в Мережу.

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк вже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у акторки гліобластома. Весь цей час акторку ніхто не бачив . Відомо, що зараз вона знаходиться в своєму заміському будинку і отримує необхідну допомогу від лікарів. В Мережі регулярно з'являються чутки про стан здоров'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня", але родичі вважає за краще не коментувати цю тему.

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Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті: