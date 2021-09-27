Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021

Зізнання MELOVIN'a

Кліп Білик

Меган в міні

Страшенно красиві

Дівчина Пустовіта

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дочка Заворотнюк вперше за довгий час відповіла на питання про здоров'я мами: Вона боєць

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 09:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірка "Моєї прекрасної няні" вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням. Регулярно в ЗМІ з'являються чутки про стан здоров'я акторки
Дочка Заворотнюк розповіла про стан здоров'я мами
Дочка Заворотнюк розповіла про стан здоров'я мами / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Рідні Анастасії Заворотнюк, яка вже декілька років бореться з онкологічним захворюванням , вважають за краще не розповідати про її стан здоров'я. Лише зрідка коментарі дає дочка актриси – Анна. Відповідаючи на питання своїх підписників в Instagram, дочка зірки "Моєї прекрасної няні" не стала ігнорувати питання про свою маму.

"Вона боєць. Все буде добре", – відповіла Анна Заворотнюк на питання, як себе зараз почуває актриса.

Реклама

Дочка актриси зазначила, що фото мами вона не буде викладати в Мережу.

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк вже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у акторки гліобластома. Весь цей час акторку ніхто не бачив . Відомо, що зараз вона знаходиться в своєму заміському будинку і отримує необхідну допомогу від лікарів. В Мережі регулярно з'являються чутки про стан здоров'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня", але родичі вважає за краще не коментувати цю тему.

Реклама

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Біллі Айліш на обкладинці ELLE US
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
Кондратюк вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні
Цікавить
Прем'єра
Фільм-портрет про принца Філіпа. Спогади королівської сім'ї
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти