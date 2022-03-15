Дочка Заворотнюк заявила, що різниці між українцями та росіянами немає

20-й день російська армія обстрілює українські міста, а деякі російські блогери та зірки досі розповідають про "братні народи". Цього разу улюблену тему пропагандистів вирішила продовжити донька зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк Ганна.
Одна з підписниць розповіла, що вона українка і бажає доньці актриси лише добра.
Мені так прикро, що тепер всі підписуєте свою національність. Я сама майже наполовину українка, і це ранить моє серце. Тому що жодної різниці у наших народах я ніколи не бачила.
Також хтось із підписників подякував доньці Заворотнюк, що вона не закликає вбивати українців. Сама Ганна виступає за мир у всьому світі, але про вторгнення росії не говорить.
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Я за мир у всьому світі й за те, щоб люди проживали свої життя без воєн, без страждань та втрат. Нехай мир настане якнайшвидше. Про це треба благати Бога.
Нагадаємо, раніше зірка "Інтернів" Іван Охлобистін назвав війну "тимчасовим конфліктом". Водночас Андрій Макаревич пояснював росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи".
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