Дочка Заворотнюк заявила, що різниці між українцями та росіянами немає

Дочка Анастасії Заворотнюк у себе в Instagram заговорила про братні народи

Ганна Заворотнюк розповіла, що за мир у всьому світі / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

20-й день російська армія обстрілює українські міста, а деякі російські блогери та зірки досі розповідають про "братні народи". Цього разу улюблену тему пропагандистів вирішила продовжити донька зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк Ганна.

Одна з підписниць розповіла, що вона українка і бажає доньці актриси лише добра.

Реклама

Мені так прикро, що тепер всі підписуєте свою національність. Я сама майже наполовину українка, і це ранить моє серце. Тому що жодної різниці у наших народах я ніколи не бачила.

Скріншот: Instagram

Також хтось із підписників подякував доньці Заворотнюк, що вона не закликає вбивати українців. Сама Ганна виступає за мир у всьому світі, але про вторгнення росії не говорить.

Я за мир у всьому світі й за те, щоб люди проживали свої життя без воєн, без страждань та втрат. Нехай мир настане якнайшвидше. Про це треба благати Бога.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше зірка "Інтернів" Іван Охлобистін назвав війну "тимчасовим конфліктом". Водночас Андрій Макаревич пояснював росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи".

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!