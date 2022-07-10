Дочки Вікторії та Девіда Бекхем – 11! Як її привітало зіркове сімейство?

У сім'ї Бекхемів знову свято. Нещодавно подружня пара святкувала 23 річницю весілля, а сьогодні свій 11-й день народження відзначає їхня дочка Харпер Севен.
З днем народження дівчинку привітали зіркові батьки і брати. Кожен із них поділився пам'ятним фото та відео з Харпер.
Девід Бекхем опублікував на своїй сторінці в Instagram милі відео з донькою з сімейного архіву. На ній Харпер каже, як любить тата.
З Днем Народження, моя красуня. Сьогодні тобі 11 років, я не можу в це повірити. Ти найкрасивіша маленька дівчинка з найбільшим серцем! Ми так сильно тебе любимо. Улюблений тато, – підписав ролик футболіст.
На фото які опублікувала мама Вікторія, Харпер у свої 11 здається зовсім дорослою. Дівчинка взяла найкраще у своїх знаменитих батьків.
Вітаємо нашу малютку з 11-річчям! Наймиліша, найдобріша, найкрасивіша душа, яку ми будь-коли могли побажати, ми всі тебе дуже любимо! Цілую, – звернулася до дочки в Instagram Вікторія.
А ось старші брати поділилися кумедними фото із маленькою сестрою. Так, 20-річний Ромео показав кадри з Харпер під час відпочинку на яхті.
З 11-річчям, Харпер Севен, я так тебе люблю і не можу дочекатися, щоб побачити тебе якнайшвидше! – написав Ромео.
17-річний Круз також доповнив привітання смішною фотографією з Харпер. А також згадав зустріч сестри із Тейлор Свіфт.
Я так тебе люблю і не можу повірити, що ти така доросла, люблю тебе, – підписав фото Круз.
Поки що до привітань у соціальних мережах не встиг приєднатися старший син сімейства Бекхем Бруклін. А також хрещені батьки дівчинки – актриса Єва Лонгорія і співак Марк Ентоні.
Нагадаємо, що таїнство хрещення Харпер проходила разом зі своїм братом Крузом. Тоді дівчинці вже було 8 років, а її братові – 14.
Раніше дружина Брукліна Бекхема звинуватила його зіркових батьків у надмірній суворості.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"