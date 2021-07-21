Дочки Мілли Йовович ростуть копіями їхньої мами: актриса показала нові фото

Актриса з дітьми і чоловіком провела вихідні на яхті. Мілла опублікувала серію фото, на яких показала свою сім'ю, зокрема і дочок, які неймовірно схожі на неї

Мілла Йовович показала своїх дочок, які як дві краплі води схожі на неї / Фото: instagram.com/millajovovich

Актриса Мілла Йовович, яка знялася у фільмі "Мисливець на монстрів", опублікувала цілу серію сімейних фото в Instagram. Зірка Голлівуду розмістила кілька знімків зі своїми дочками – 13-річною Евою і шестирічною Дашіел. Сім'я провела час у Канаді. У Мілли і її чоловіка Пола Андерсона також є молодша дочка – Ошин, якій всього півтора року. Однак вона не потрапила в кадр.

Який неймовірний день ми провели з дітьми на чудовій човневій екскурсії у Ванкувері! Нам було дуже весело, ми знайшли багато місць для купання біля водоспадів. А ще на човні є барбекю,тому мій чоловік приготував гамбургери просто тут, на воді! Це було справді чарівна і незабутня подорож! – написала Мілла.

Як бачите, на фото Мілла позує без грама макіяжу. Зараз тренд на природність стає все більш популярним. Наприклад, нещодавно на вулицях Києва з'явилися фото звичайних українок без ретуші та макіяжу.

Мілла Йовович відпочила з родиною в Канаді / Фото: instagram.com/millajovovich

Багато підписників актриси звернули увагу на те, як виросли її старші дочки – дівчатка стали копіями мами! Багато хто зазначає, що саме 13-річна Ева дуже схожа на Мілу.

Дочка старша дуже на тебе схожа. У неї велике майбутнє.

На неї всі дочки схожі.

Всі діти виглядають як міні-Мілла!

Така красива, вона виглядає, як ти!

Скріншот: Instagram

А ось і загальне сімейне фото Мілли з чоловіком і дітьми:

Мілла Йовович з чоловіком і дітьми / Фото: instagram.com/millajovovich

Минулого року Міллі Йовович виповнилося 45 років. Ми публікували архівні фото актриси – дивіться добірки знімків актриси з дитинства і по теперішній час.

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