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Довгоочікувана прем‘єра! Ед Ширан та гурт Антитіла випустили спільну пісню

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 11:13
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Слухаємо та насолоджуємось прекрасною колаборацією британського співака з українським колективом
2 травня вийшла спільна композиція Еда Ширана та гурту "Антитіла"
2 травня вийшла спільна композиція Еда Ширана та гурту "Антитіла" / Фото: instagram.com/antytila_official, instagram.com/teddysphotos

Сьогодні Ед Ширан та гурт "Антитіла" презентують спільну пісню – рімейк треку 2Step з останнього альбому британського артиста. До речі, кліп на цю композицію Ед знімав ще у довоєнному Києві. Співак вирішив продовжити життя синглу і записати декілька версій з іншими виконавцями з різних куточків світу.

Частина пісні, яку співають "Антитіла" українською, називається Сирени обірвали наш сон. В ній фронтемен гурту Тарас Тополя розповідає власну історію того, як для його родини почалася війна, про кохання та обіцянку повернутися додому живим. Кліп на кавер вже є на YouTube-каналі "Антитіл".

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Пропозиція від Еда попрацювати разом – це вияв саме тієї справжньої підтримки України, яку демонструє народ Великої Британії протягом цієї війни. Мільйони людей не лише на словах, але конкретними вчинками показують, як це по-справжньому стояти за свої принципи, демократію й свободу і підставляти своє плече тим, кому воно дійсно потрібне. Здавалося б просто спільна пісня, але наскільки це символічно, – ділиться Тарас Тополя.

Артист зізнається, записати українські слова до пісні Еда виявилося досить складно в тих обставинах, в яких музиканти перебували. Окрім того, за словами Тополі, студія Bobina Records, на якій гурт зазвичай записував власні пісні "була під окупацією російських виродків".

Але завдяки співавтору та аранжувальнику багатьох пісень гурту Максиму Сиволапу "Антитіла" справилися зі своєю частиною.

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У кліпі зображено кадри воєнного часу та зворушливу особисту історію Тараса Тополі. Зйомки проходили в Ірпіні, Києві, а також у Харківській області, куди музиканти гурту прибули у складі 130 батальйону територіальної оборони для посилення східного угрупування сухопутних військ ЗСУ.

"Антитіла" присвятили цю відеороботу пам’яті українського режисера Дмитра Маніфеста, життя якого обірвалося занадто рано.

Усі виручені кошти з прослуховування треку підуть на благодійність Music Saves UA – проєкту Всеукраїнської асоціації музичних подій.

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Нагадаємо, Ед Ширан познайомився з гуртом "Антитіла" у березні 2022 року напередодні благодійного концерту у Бірмінгемі. Тоді колектив запропонував співаку під час його виступу зробити своє лайв-включення з Києва, але організтори відмовили.

До речі, місяць тому фанатів також порадували Pink Floyd та Андрій Хливнюк – вони випустили спільну пісню Hey Hey Rise Up.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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