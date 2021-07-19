Долина зворушила шанувальників відео з посиденьок у Пугачової: Як душевно

Лариса Доліна опублікувала архівне відео, зняте кілька років тому в Юрмалі, коли співачка гостювала зі своєю донькою та онукою в гостях у Алли Пугачової

Лариса Долина опублікувала архівні кадри за участю Алли Пугачової / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Лариса Доліна продовжує ділитися з підписниками кадрами з особистого архіву. Не так давно співачка опублікувала фото із зустрічі з близькими друзями , а тепер на сторінці в Instagram з'явилося відео, як Долина з онукою і донькою гостювали у Алли Пугачової.

На опублікованому відео з особистого архіву Алла Пугачова грає на роялі, а її дочка Ліза, і внучка Лариси Доліної Саша танцюють. За дітьми спостерігає дочка Доліної – Ангеліна.

"Унікальне відео. Юрмала, кілька років тому, ми гостях у Алли Пугачової і Макса Галкіна, наші дітки ще зовсім малюки, акомпанує Алла ... Було дуже затишно, смачно, тепло і дуже комфортно! Дякую за гостинність і привітність. Любимо вашу сім'ю дуже" , – підписала відео Лариса Долина.

Максим Галкін вже встиг відреагувати на публікацію Лариси Доліної.

"Чудові спогади! Взаємно!" – написав гуморист.

У коментарях оцінили архівне відео. Хтось був у захваті від дочки Пугачової і внучки Доліної, а хтось оцінив гру Алли Борисівни на роялі.

"Дітлахи чудові, янголята, а музика божественна"

"Вона – світло. Спасибі за ці кадри"

"Як душевно"

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін поділився відео, на якому діти Алли Пугачової і дочка Крістіни Орбакайте переспівали один з найпопулярніших треків на YouTube.

Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна – двійнята Гаррі і Ліза, часто з'являються в соцмережах батьків. Зіркові спадкоємці не соромляться камери і завжди із задоволенням демонструють свої таланти – співають, читають реп, дивують акторським талантом. Шанувальники пари зазначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні. Наприклад, багато хто вважає, що дочка Пугачової буде актрисою – в Мережі не раз милувались її акторським навичкам.

Як Алла Пугачова займається з сином Гаррі музикою – дивіться сюжет: