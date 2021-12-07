Дрейк, промову якого нахабно перервали рекламою на Греммі, відмовився від номінацій на цю премію

Популярний репер неодноразово критикував премію "Греммі". Ба більше, співак запевняв, що ця нагорода не має цінності. Хоча він сам отримував її аж чотири рази

Дрейк відмовився від номінацій на музичну "Греммі-2022". / Фото: Getty Images, Instagram

Нещодавно оголосили номінантів на "Греммі-2022", яких відбирали за допомогою всенародного голосування. Дрейк був висунутий у категоріях "Найкращий реп-альбом" за роботу Certified Lover Boy та "Найкраще реп-виконання" за трек Way 2 Sexy. Втім, він неочікувано вирішив відмовитись від цих номінацій. Яка ж причина? Сам артист публічно не пояснював.

Репер та його команда особисто звернулися до Американської академії звукозапису із проханням прибрати його з переліку номінантів. Тож зараз музиканта вже немає у списку претендентів, про це пише Variety.

Реклама

Є версія, що причиною такого рішення могло стати те, що Дрейк раніше ніколи не був номінований на премію у категоріях, не пов'язаних із жанром репу. Ймовірно, цього року артисту увірвався терпець і він вирішив не боротися за ті самі "тематичні" статуетки в реп-номінаціях.

Дрейк висувався у двох номінаціях на "Греммі-2022". / Фото: instagram.com/champagnepapi

Variety також не виключає, що виконавець вирішив відмовитися від номінацій на тлі скандалу з фестивалем Astroworld, на якому внаслідок тисняви ​​загинуло близько 10 людей. Після заходу на Дрейка, Тревіса Скотта та Apple Music подали позови більш ніж на 2 млрд доларів.

Реклама

Фанат подав до суду на Тревіса Скотта та Дрейка через тисняву на фестивалі / Фото: instagram.com/travisscott/, instagram.com/champagnepapi

Нагадаємо, Дрейк щонайменше 47 разів висувався на "Греммі" і чотири рази перемагав. Водночас співак публічно критикував такі премії.

Так, у 2019 році, отримуючи свою нагороду, він заявив, що подібні премії — лише бізнес, за яким стоять люди, яких мало цікавить творчість: "Це гра, в якій важливі чужі думки, а не твої заслуги". Тоді ж організатори відключили мікрофон Дрейка під час його промови та пішли на рекламу.

Реклама

Зазначимо, що 64-а церемонія "Греммі" відбудеться 31 січня 2022 року. Лідером за кількістю номінацій став джазовий музикант Джон Батіст, який представлений аж у 11 категоріях. Водночас Джастін Бібер, співачки Doja Cat та H.E.R. можуть отримати по вісім премій, а Біллі Айліш та Олівія Родріго номіновані у семи номінаціях.

Коротко про артиста

35-річний Дрейк – канадський репер, автор пісень, музичний продюсер, актор та підприємець. У 2010 році він опублікував перший студійний альбом під назвою Thank Me Later, який дебютував на вершині хіт-параду Billboard 200, а пізніше отримав платинову сертифікацію.

У 2019 році увійшов до списку найоплачуваніших музикантів за версією журналу Forbes. Він розташувався на восьмому місці з 75 млн доларів.

Щодо особистого життя, то репер ще той любитель жінок і він цього не приховує. Відомо, що він був закоханий у Нікі Мінаж і зустрічався з Ріанною, розрив із якою болісно переживав.

Інші новини на тему: