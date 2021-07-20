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Друг Лорак не поспішає робити висновки з приводу скандалу співачки з Меладзе: Це все між ними

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
20 липня, 08:48
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Незважаючи на те, що Ані Лорак спростувала слова про домагання Костянтина Меладзе, цю тему продовжують обговорювати
Емін Агаларов прокоментував слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе
Емін Агаларов прокоментував слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе / Фото: instagram.com/anilorak, Скріншот з YouTube

Зізнання Ані Лорак, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим в обмін на просування, обговорюється досі. Друг Ані Лорак співак і бізнесмен Емін Агаларов в інтерв'ю Ксенії Собчак прокоментував слова артистки, які спровокували скандал.

Мені дуже важко коментувати цю тему, тому що дружу з Кароліною, з величезною повагою ставлюся до Костянтина і Валерія Меладзе. Це все між ними, нехай самі розбираються. У мене немає позиції з цього приводу, – сказав друг Ані Лорак.

Емін Агаларов прокоментував слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе
Емін Агаларов прокоментував слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе / Фото: instagram.com/eminofficial

Нагадаємо, секс-скандал навколо популярного композитора і продюсера почався з Ані Лорак, яка натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки в обмін на просування по кар'єрних сходах. Слідом за нею Оля Полякова заявила, що теж отримувала таку пропозицію від Меладзе. Трохи пізніше екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник в ефірі одного з російських шоу розповіла, що продюсер розпускав руки і робив натяки на можливість близьких відносин.

Через деякий час Ані Лорак спростувала свої слова і заявила, що журналісти все перекрутили.

Інтерв'ю Еміна Агаларова, в якому він прокоментував секс-скандал навколо Костянтина Меладзе:

Раніше ексдружина Валерія Меладзе розповіла, що одна з відомих зараз артисток проявляла підвищену увагу до Костянтина Меладзе.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

Олексій Дурнєв телеведучий та блогер
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