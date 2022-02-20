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Дві красуні: дочка Пугачової та Галкіна майже наздогнала зіркову маму за ростом (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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20 лютого, 17:01
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Максим Галкін порадував шанувальників новим відео з Примадонною – лише погляньте на її лук!
Максим Галкін зворушив мережу новим відео з Пугачовою та Лізою
Максим Галкін зворушив мережу новим відео з Пугачовою та Лізою / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дітей Пугачової та Галкіна публіка просто обожнює. Нещодавно артист публікував у соцмережі серію нових світлин близнюків, а тепер запостив коротке відео.

У ролику, опублікованому в Instagram-профілі Максима Галкіна, Примадонна та Ліза стоять у холі, одягнені в зелені пальта.

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"Куди це ви?" — поцікавився у пані Галкін. "У нас шопінг, ми вам подарунки купуємо на 23 Лютого!" – відповіла Ліза. "Тільки нікому не розповідай" , – додала Примадонна.

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Багато підписників артиста зазначили у коментарях під відео, що Ліза швидко росте. Справді, ще трохи, і дівчинка буде такого самого зросту, як Алла Борисівна!

  • "Красуні".
  • "Такі милі дівчатка".
  • "Такі класні!"
  • "Красуня Алла Борисівна".
Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

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Раніше ми розповідали, що молодший онук Пугачової подарував знаменитій бабусі особливий подарунок. Син Христини Орбакайте Дені Байсаров влаштував сюрприз Аллі Борисівні та приніс їй картину. З одного боку був постер радянських часів, а з іншого – вирізки з публікацій зі світлинами зірки та фрагментами інтерв'ю.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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