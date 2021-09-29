Джанабаєва пояснила, чому пропустила сімейне свято матері Меладзе

Багато хто вважає, що екссолістки "ВІА Гри" так і не знайшла спільну мову зі своєю свекрухою Неллі Меладзе і сімейне свято тому доказ. Віра Брежнєва ніяк не коментує чутки, а Альбіна Джанабаєва не стала мовчати. Співачка розповіла, що пропустила день народження свекрухи з поважної причини . Про це пише WomanHit.
В цей день Альбіна Джанабаєва виступала з концертом на "Авторадіо". Але свекруху зі святом вона не забула привітати.
У мами, Неллі Акакіевни, був день народження. Звичайно ж, сиділи за столом, вітали, говорили теплі слова. Зараз, напевно, вони мене слухають, тому всій студією вітаємо Неллі Акакієвну! – сказала співачка.
Нагадаємо, екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перебувають у шлюбі з 2014 року. У зірковою пари є двоє синів – Костянтин, який народився в 2004 році і Лука, що з'явився на світ в 2014 році. Цього року у Альбіни та Валерія народилася дочка Агата. Крім того, у співака є троє дочок від першого шлюбу. Відомо, що дочки Меладзе не спілкуються з Джанабаєвою.
Дивіться інтерв'ю Альбіни Джанабаєвої і Валерія Меладзе:
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