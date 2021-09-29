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Джанабаєва пояснила, чому пропустила сімейне свято матері Меладзе

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
29 вересня, 12:39
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Минулого тижня мамі Валерія та Костянтина Меладзе виповнилося 87 років. З такої нагоди сім'я зібралася в ресторані, але серед гостей не було помічено Альбіни Джанабаєвої і Віри Брежнєвої
Альбіна Джанабаєва розповіла, чому її не було на дні народження мами Валерія Меладзе
Альбіна Джанабаєва розповіла, чому її не було на дні народження мами Валерія Меладзе / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva, instagram.com/meladzevalerian

Багато хто вважає, що екссолістки "ВІА Гри" так і не знайшла спільну мову зі своєю свекрухою Неллі Меладзе і сімейне свято тому доказ. Віра Брежнєва ніяк не коментує чутки, а Альбіна Джанабаєва не стала мовчати. Співачка розповіла, що пропустила день народження свекрухи з поважної причини . Про це пише WomanHit.

В цей день Альбіна Джанабаєва виступала з концертом на "Авторадіо". Але свекруху зі святом вона не забула привітати.

У мами, Неллі Акакіевни, був день народження. Звичайно ж, сиділи за столом, вітали, говорили теплі слова. Зараз, напевно, вони мене слухають, тому всій студією вітаємо Неллі Акакієвну! – сказала співачка.

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Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе
Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Нагадаємо, екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перебувають у шлюбі з 2014 року. У зірковою пари є двоє синів – Костянтин, який народився в 2004 році і Лука, що з'явився на світ в 2014 році. Цього року у Альбіни та Валерія народилася дочка Агата. Крім того, у співака є троє дочок від першого шлюбу. Відомо, що дочки Меладзе не спілкуються з Джанабаєвою.

Дивіться інтерв'ю Альбіни Джанабаєвої і Валерія Меладзе:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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