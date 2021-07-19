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Джанабаєва з Меладзе втекли від дітей, влаштувавши заплив у озері під грозою

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
19 липня, 15:55
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У квітні цього року 55-річний Валерій Меладзе і 42-річна Альбіна Джанабаєва стали батьками. Свої вихідні вони провели без дітей
Джанабаєва в купальнику і без макіяжу влаштувала заплив під грозою з Меладзе
Джанабаєва в купальнику і без макіяжу влаштувала заплив під грозою з Меладзе / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Співачка і ексучасниця "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва з чоловіком Валерієм Меладзе, стосунки яких не можна назвати легкими, весело провели час без дітей. Про це співачка повідомила в Instagram.

"Наші вихідні", — підписала Альбіна відео, на якому вони з чоловіком плавають в ставку. Цікаво, що все це відбувалося під час грози, і крім зіркової пари нікого не було ні в воді, ні на пляжі.

На відео видно, як пара радісно плаває в ставку під дощем. Похмура погода не лякає їх, а навпаки – дає можливість насолодитися літом.

"Сьогодні цілий день йде дощ, сонця немає, зате є гроза, грім. На вулиці немає дітей і тільки жаби квакають. І щасливі молоді батьки отримали хвилинку і вибралися з дому, щоб насолодитися літом", – розповіла Альбіна.

Підписники Джанабаєвої оцінили відео зіркового подружжя і навіть назвали його "справжнім".

Нагадаємо, що в квітні цього року 55-річний Валерій Меладзе і 42-річна Альбіна Джанабаєва стали батьками. Для співака це вже шоста дитина.

Раніше Джанабаєва і Меладзе в честь дня народження сина поділилися його рідкісними кадрами. Пізніше в інтерв'ю Собчак співачка зізналася, що ставила Меладзе ультиматум – або вона, або дружина.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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Ми більше не пара ... Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу.

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