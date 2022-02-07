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Джареда Лето номінували як найгіршого актора за роль у Дім Gucci

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 11:47
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До списку номінантів "Золотої малини" цього року також потрапили Емі Адамс, Бен Аффлек та Мел Гібсон.
Джаред Лето номіновано на "Золоту малину"
Джаред Лето номіновано на "Золоту малину" / Фото: instagram.com/jaredleto, imdb.com

Нашуміла картина Рідлі Скотта "Дім Gucci" отримала дуже суперечливі відгуки критиків. Незважаючи на такий вражаючий каст (Леді Гага, Адам Драйвер, Аль Пачіно, Джеремі Айронс, Джаред Лето, Сальма Хаєк), у багатьох глядачів гра акторів викликала питання.

Так, Джаред Лето, який виконав роль Паоло Ґуччі, потрапив до списку номінантів на "Золоту малину". У ТОПі "найгірших акторів другого плану" також опинилися Бен Аффлек, Нік Кеннон, Гарет Кіген, Мел Гібсон.

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Джареда Літо номінували на "Золоту малину" за роль у "Домі Gucci"
Джареда Літо номінували на "Золоту малину" за роль у "Домі Gucci" / Фото: Скриншот из видео

Цікаво, що фільм "Дім Gucci" став лідером за номінаціями на премію Гільдії кіноакторів США (SAG Awards), церемонія нагородження якої відбудеться наприкінці лютого.

SAG Awards відзначили Джареда Лето у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану", Леді Гагу у категорії "Найкраща жіноча роль у фільмі" та "Дім Gucci" у категорії "Найкращий акторський склад у фільмі".

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Цього року творці "Золотої малини" виділили спеціальну категорію для Брюса Вілліса з дуже вичерпною назвою – "Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмі 2021 року".

Раніше колишній креативний директор модного дому Gucci – Том Форд – розкритикував Джареда Лето. На думку Форда, актор показав Паоло Ґуччі як "розумово відсталого", хоча таким дизайнером не був.

Про що фільм "Дім Gucci"

Кримінальна драма режисера Рідлі Скотта ("Чужий", "Прометей") розповідає трагічну історію вбивства Мауріціо Ґуччі, яке у 1995 році організувала його дружина Патриція Реджані.

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Ми також писали, що Джаред Лето втратив статуетку "Оскар", яку отримав за роль у "Далаському клубі покупців".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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