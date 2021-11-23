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Джастін Бібер залишив любовне послання Хейлі на честь її 25-річчя: Я завжди тебе кохатиму

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 15:57
В закладинки
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Популярний співак опублікував ніжні фотографії з дружиною на честь її народження. Також Джастін зізнався, що без Хейлі його життя не було б щасливим
Джастін Бібер привітав свою дружину Хейлі з днем ​​народження.
Джастін Бібер привітав свою дружину Хейлі з днем ​​народження. / Фото: instagram.com/justinbieber

Днями Хейлі Бібер відзначила 25-й день народження. Її чоловік незабарився та зворушливо привітав кохану у Мережі. До речі, нещодавно зіркове подружжя зізналось, як депресія вплинула на шлюб.

27-річний канадський артист опублікував у Instagram спільні фото з Хейлі та заявив, що "його серце належить лише їй".

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Подружжя разом вже три роки.
Подружжя разом вже три роки. / Фото: instagram.com/justinbieber

Мої очі належать тобі, мої губи належать тобі. Я твій. Я такий щасливий бути твоїм. Ти моя назавжди. Життя ніколи не мало більшого сенсу, поки ти не стала моєю дружиною, — заявив Бібер.

Джастін Бібер опублікував ніжні фотографії з Хейлі.
Джастін Бібер опублікував ніжні фотографії з Хейлі. / Фото: instagram.com/justinbieber

Також Джастін пообіцяв Хейлі, що ніколи не перестане любити її, захищати та обіймати. Він запевнив, що щодня робитиме все, аби вона почувалась королевою.

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Як сказала б твоя бабуся зі своїм португальським акцентом: "З днем ​​народження, малюк", люблю тебе до кінця століття, а потім і після цього, – наголосив співак.

Джастін Бібер постійно зізнається в коханні своїй дружині.
Джастін Бібер постійно зізнається в коханні своїй дружині. / Фото: instagram.com/justinbieber

Світлини, якими поділився Джастін, вкотре підтверджують, що їхнє кохання з Хейлі віданне та щире. На кадрах подружжя щасливо позує, обіймаючись та цілуючись. Романтично, чи не так?

Відзначимо, що зіркове подружжя активно ділиться своїми спільними знімками в Мережі – фото виглядають естетично та яскраво. У чому секрет фотоуспіху - читайте за посиланням.

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Що відомо про пару

Джастін та Хейлі познайомились ще у 2009 році, коли дівчина прийшла на концерт улюбленого співака разом із батьком, актором Стівеном Болдвіном. Однак про почуття тобі було говорити ще зарано, адже вони були зовсім юними.

Згодом артист закрутив роман із Селеною Гомес, з якою у них не вийшло створити міцні стосунки. Потім Бібер зійшовся з Хейлі, яку назвав любов'ю всього його життя.

Джастін Бібер привітав свою дружину із 25-річчям.
Джастін Бібер привітав свою дружину із 25-річчям. / Фото: instagram.com/justinbieber

Прихильники були вкрай розчаровані такою звісткою, адже їм дуже подобалася пара Джастін і Селена. Втім, співак дав зрозуміти, що сам вирішуватиме, з ким йому зустрічатись.

У 2019 році Хейлі та Джастін влаштували весілля і ось вже три роки вони перебувають у шлюбі. Відзначимо, що артист неодноразово зізнавався в тому, що його кохана допомогла йому впоратися з ментальними розладами та наркотичною залежністю.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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