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Дженніфер Еністон про смерть Джеймса Майкла Тайлера: Без тебе не було б Друзів (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 жовтня, 10:35
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Акторка прокоментувала смерть колеги і опублікувала уривок з серіалу, в якому Гантер зізнається Рейчел в коханні
Дженніфер Еністон прокоментувала смерть Джеймса Майкла Тайлера
Дженніфер Еністон прокоментувала смерть Джеймса Майкла Тайлера / Фото: YouTube

Шанувальників серіалу "Друзі" шокувала новина про смерть Джеймса Майкла Тайлера, якого скосив рак. Його екранний персонаж Гантер був закоханий у Рейчел Грін – її зіграла Дженніфер Еністон.

Про смерть колеги Еністон висловилася у своєму Instagram-профілі. Вона написала:

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Без тебе не було б "Друзів". Дякую за сміх, який ти приніс на шоу і в наші життя. Будемо дуже за тобою сумувати.

Дженніфер додала уривок з епізоду "Друзів", в якому Гантер зізнається Рейчел в коханні. Вона відповідає, що теж любить його, але "не в тому сенсі".

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Що відомо про смерть "Гантера"

Джеймс Майкл Тайлер помер у віці 59 років. В 2018 році у актора діагностували рак простати. Під час пандемії коронавірусу хвороба Тайлера прогресувала, що призвело до паралічу нижньої половини його тіла.

В цьому році актор з'явився в реюніоні "Друзів", але не на майданчику, а через Zoom. Він зізнався, що робота в ситкомі стала для нього найкращим досвідом та запам'яталася найбільше в житті.

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У Джеймса Майкла Тайлера залишилася дружина Дженніфер Карно. Дітей у пари не було.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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