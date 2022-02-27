Дженніфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через Путіна

Западні зірки продовжують підтримувати Україну та надавати допомогу

Дженніфер Еністон підтримала українців. / Фото: https://www.instagram.com/jenniferanistononline/

Не лише українські селебретіс вимагають від Кремля припинення війни, а й їхні колеги зі Заходу. Так, Джим Керрі виступив проти російської агресії. Нині ж зірка "Друзів" Дженніфер Еністон приєдналась до підримки українського народу.

Голлівудська акторка приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям.

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У Instagram Еністон опублікувала фото з українською матір'ю та дитиною, які сідають у потяг. Зазначимо, на акторку підписано 39,9 млн користувачів.

Скріншот Instagram

Дженніфер Еністон повідомила, що приєдналася до збору коштів для українських біженців, які рятуються від війни, яку розпочала РФ. Раніше до цієї ініціативи приєдналися Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі.

Дякую… і зроблено, — повідомила Еністон, що перерахувала гроші для українських біженців.

Раніше Барбра Стрейзанд заявляла, що путінська пропаганда про "денацифікацію" найбільша брехня століття. Також акторка Хайден Панеттьєрі назвала дії Кремля абсолютеною ганьбою.