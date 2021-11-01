Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відзначили Гелловін разом

Одна з найбільш обговорюваних голлівудських пар намагається якомога більше часу проводити разом

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек намагаються разом проводити час незважаючи на щільний графік / Фото: Getty Images

Після кількох спільних виходів Дженніфер Лопес та Бен Аффлек перестали потрапляти в поле зору папараці. Але шанувальникам пари не варто переживати . Дженніфер Лопес зараз знімається у Ванкувері у новому фільмі для Netflix та встигає давати концерт, а Бен Аффлек зайнятий зйомками у Лос-Анджелесі.

Як пише Daily Mail, незважаючи на щільний графік Гелловін, пара відзначила разом. Дженніфер Лопес прилетіла до Лос-Анджелеса.

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Вони складають свій розклад, щоб бути впевненими, що зможуть бачитися кожні кілька днів. Між ними все гаразд, і вони залишаються на зв'язку. Вони зайняті своїми проєктами, але також знаходять час, щоб побути разом, – розповіло джерело.

Бен Аффлек зізнався, що зараз дуже щасливий / Фото: Getty Images

За інформацією інсайдерів, діти Аффлека та Лопес були разом із ними.

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

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Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом з яким вирішила залишитися друзями

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

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