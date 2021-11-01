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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відзначили Гелловін разом

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
1 листопада, 07:47
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Одна з найбільш обговорюваних голлівудських пар намагається якомога більше часу проводити разом
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек намагаються разом проводити час незважаючи на щільний графік
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек намагаються разом проводити час незважаючи на щільний графік / Фото: Getty Images

Після кількох спільних виходів Дженніфер Лопес та Бен Аффлек перестали потрапляти в поле зору папараці. Але шанувальникам пари не варто переживати . Дженніфер Лопес зараз знімається у Ванкувері у новому фільмі для Netflix та встигає давати концерт, а Бен Аффлек зайнятий зйомками у Лос-Анджелесі.

Як пише Daily Mail, незважаючи на щільний графік Гелловін, пара відзначила разом. Дженніфер Лопес прилетіла до Лос-Анджелеса.

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Вони складають свій розклад, щоб бути впевненими, що зможуть бачитися кожні кілька днів. Між ними все гаразд, і вони залишаються на зв'язку. Вони зайняті своїми проєктами, але також знаходять час, щоб побути разом, – розповіло джерело.

Бен Аффлек зізнався, що зараз дуже щасливий
Бен Аффлек зізнався, що зараз дуже щасливий / Фото: Getty Images

За інформацією інсайдерів, діти Аффлека та Лопес були разом із ними.

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

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Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом з яким вирішила залишитися друзями

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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