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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували романтичну вечерю на Капрі (фото)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
30 липня, 07:30
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Після Сен-Тропе, де співачка відсвяткувала свій 52-й день народження разом з коханим Беном Аффлеком, пара на яхті прибула на італійський острів
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували романтичну вечерю на Капрі
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували романтичну вечерю на Капрі / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Романтичний відпочинок зіркової пари на Капрі не залишився непоміченим, прогулявшись вулицями острова, Бен і Джен викликали ажіотаж у місцевих жителів і потрапили в об'єктиви телефонів всіх бажаючих. Раніше на шопінгу у співачки помітили романтичну підвіску з ім'ям Бена Аффлека.

Цікаво, що всю романтичну подорож пара робить на величезній яхті Valerie. Зазначається, що Капрі – це останній піт-стоп для закоханої пари, яка вирішила насолоджуватися своїм романтичним відпочинком на борту яхти.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на романтичній прогулянці на Капрі
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на романтичній прогулянці на Капрі / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Пара виглядає дуже щасливою, гуляючи по острову взявшись за руки. Романтичний вечір вони провели у відомому сімейному ресторані Lo Scoglio.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Капри
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Капри / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Для своєї подорожі Дженніфер вибрала світлий одяг – то вона гуляла в білому лляному міні, то в білих широких штанах палаццо і короткому топі. Тепер співачка прогулялася містом в білому костюмі, що складався з вільних шорт і топа з довгими рукавами. Свій образ вона доповнила солом'яним капелюхом з широкими полями, босоніжками з квадратним носком і плетеною сумкою Valentino.

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Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го, за кілька днів до весілля, пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , З яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. По крайней мере, це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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