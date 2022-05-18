Дженніфер Лопес та Бена Аффлека застали за ніжним поцілунком

Щасливих закоханих папараці застали під час прогулянки Лос-Анджелесом разом із сином Дженніфер Лопес Максом

Дженніфер Лопес щаслива з Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Одна з найкрасивіших пар Голлівуду Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зовсім скоро стануть чоловіком та дружиною, адже акторка вже встигла похвалитися розкішним заручним кільцем.

А поки що закохана парочка не соромиться показувати свої почуття на публіці. Так, Джей Ло та Аффлека застали за ніжним поцілунком у Лос-Анджелесі.

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Дженніфер Лопес та Бена Аффлека застали за поцілунком / Фото: The Daily Mail

Папараці зняли, як співачка та актор прогулювалися разом із сином Дженніфер 14-річним Максом.

Лопес і Аффлек ходили Лос-Анджелесом / Фото: The Daily Mail

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Як повідомляє видання Daily Mail, Тепер майбутнє подружжя у пошуках того самого особняка. Нещодавно Лопес та Аффлек уже обрали будинок за 50 мільйонів доларів Проте з невідомих причин угода не склалася. Тому зараз закохані досі у пошуку ідеального житла.

За інформацією інсайдерів, Дженніфер і Бен придивляються до нерухомості в престижних районах Бель-Ейр, Беверлі-Хіллз та Холмбі-Хіллз.

Нагадаємо, що нещодавно Джей Ло зізналася, що не шкодує про возз'єднання з Беном Аффлеком.

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А ось колишній чоловік Дженніфер Лопес не втрачав часу і теж побрався. 53-річний Марк Ентоні одружується з 23-річною "Міс Всесвіт Парагвай" Ніною Феррейре.