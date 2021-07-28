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Дженніфер Лопес носить романтичну підвіску з ім'ям Бена Аффлека (фото)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
28 липня, 07:33
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Пара перестала приховувати, що знову разом ще з дня народження співачки, опублікувавши зворушливе фото в Instagram
Дженніфер Лопес носить підвіску з ім'ям Бена Аффлека
Дженніфер Лопес носить підвіску з ім'ям Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo_legend

І раз роман вже офіційно підтвердили, можна сміливо демонструвати його докази. А якщо ще й врахувати, що багато хто сумнівався в щирості пари Дженніфер і Бена, то ось ще один доказ – підвіска з ім'ям коханого на шиї у співачки.

Зараз Дженніфер перебуває в Монако, де зайнялася шопінгом. У білій короткій сукні з льону, зручних капцях, з солом'яним капелюхом і з в'язаною білою сумкою Valentino вона пройшлася по магазинах. Її впізнали незважаючи на квіткову маску на обличчі і повну екіпіровку. А іменна підвіска привернула до себе ще більше уваги.

Дженніфер Лопес носить підвіску з ім'ям Бена Аффлека
Дженніфер Лопес носить підвіску з ім'ям Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo_legend

На тонкому ланцюжку красується три букви – Бен. Тепер шанувальники утвердилися в тому, що Бенніфер повернулися, адже носити ім'я коханого біля серця може тільки по справжньому закохана жінка.

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і заручилися в листопаді. У вересні 2003-го, за кілька днів до весілля, пара розлучилася.

Дженніфер Лопес в Монако
Дженніфер Лопес в Монако / Фото: instagram.com/jlo_legend

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Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні, це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" почали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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