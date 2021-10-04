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Дженніфер Лопес в сукні з вирізом прийшла за руку з Беном Аффлеком на показ фільму (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
4 жовтня, 16:07
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У середині цього літа американська попзірка Дженніфер Лопес підтвердила возз'єднання зі своїм колишнім, Беном Аффлеком. Відтоді папараці не спускають з пари очей
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Лос-Анджелесі
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Лос-Анджелесі / Фото: justjared.com

52-річна Дженніфер Лопес і 49-річний актор Бен Аффлек, які нещодавно дали перше спільне інтерв'ю, у черговий раз були помічені удвох в Лос-Анджелесі. Співачка прилетіла на спеціальний приватний показ нового фільму за участю її бойфренда – "Ніжний бар" (The Tender Bar). Показ відбувся в Тихоокеанському центрі дизайну, який розташований в Західному Голлівуді.

На фото, опублікованих виданням Just Jared, Джей Ло і Бен Аффлек виходять з авто і тримаються за руки.

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Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зняли папарацці
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зняли папарацці / Фото: justjared.com

Співачка одягнула чорну сукню з вирізом і високі шкіряні чоботи на підборах, в той час, як Бен Аффлек був в замшевій куртці, білій футболці й темних джинсах.

Бен Аффлек і Джей Ло в Лос-Анджелесі
Бен Аффлек і Джей Ло в Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/justjared

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Нагадаємо, що понад пів року тому Дженніфер Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом. Вони були разом близько чотирьох років. Через кілька місяців почали ходити чутки про возз'єднання співачки з її колишнім коханим – Беном Аффлеком. Вирішивши не мучити цікавих шанувальників, Джей Ло підтвердила, що вони дійсно знову разом.

Детальніше про розставання пари дивіться в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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