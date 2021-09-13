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Дженніфер Лопес в топі та мініспідниці зі шнурівкою вразила фігурою на церемонії MTV VMA (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 12:19
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Минулого вечора в Барклайс-центрі в Нью-Йорку пройшла церемонія нагородження MTV Video Music Awards. На заході з'явилася і Джей Ло, яка прибула прямо з Венеційського кінофестивалю
Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards-2021
Дженніфер Лопес на MTV Video Music Awards-2021 / Фото: Getty Images

52-річна акторка і співачка Дженніфер Лопес, яку Бен Аффлек врятував від нападу фаната у Венеції, прибула на церемонію MTV VMA в дивовижному вбранні. Знаменитість з'явилася на червоній доріжці, а потім вийшла на сцену в Барклайс-центрі, щоб вручити першу нагороду "Пісня року" Олівії Родріго за пісню drivers license.

Для заходу Джей Ло одягнула ефектний ансамбль, що складається з чорного топа зі шнурівкою британського дизайнера David Koma і мініспідниці з блискітками. Зірка була в босоніжках на шпильках, демонструючи стрункі ноги та шикарний прес.

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Дженніфер Лопес на червоній доріжці MTV VMA-2021
Дженніфер Лопес на червоній доріжці MTV VMA-2021 / Фото: Getty Images

Співачка також опублікувала короткий ролик залаштунків у себе в Instagram. Відео зібрало майже два мільйони уподобань менш ніж за добу.

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Нагадаємо, що кілька місяців тому Дженніфер Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом. Вони були разом близько чотирьох років.

Детальніше про розставання пари дивіться в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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