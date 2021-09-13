Дженніфер Лопес в топі та мініспідниці зі шнурівкою вразила фігурою на церемонії MTV VMA (фото)

52-річна акторка і співачка Дженніфер Лопес, яку Бен Аффлек врятував від нападу фаната у Венеції, прибула на церемонію MTV VMA в дивовижному вбранні. Знаменитість з'явилася на червоній доріжці, а потім вийшла на сцену в Барклайс-центрі, щоб вручити першу нагороду "Пісня року" Олівії Родріго за пісню drivers license.
Для заходу Джей Ло одягнула ефектний ансамбль, що складається з чорного топа зі шнурівкою британського дизайнера David Koma і мініспідниці з блискітками. Зірка була в босоніжках на шпильках, демонструючи стрункі ноги та шикарний прес.
Співачка також опублікувала короткий ролик залаштунків у себе в Instagram. Відео зібрало майже два мільйони уподобань менш ніж за добу.
Нагадаємо, що кілька місяців тому Дженніфер Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом. Вони були разом близько чотирьох років.
Детальніше про розставання пари дивіться в ролику:
Дізнайтеся інші новини на тему:
- Дженніфер Лопес, Філіп Кіркоров і племінниця принцеси Діани відвідали показ кутюрної колекції Dolce & Gabbana в Венеції.
- Папарацці помітили, як Бен Аффлек обирав каблучку для Дженніфер Лопес.