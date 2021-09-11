Джей Ло і Бен Аффлек вперше за 15 років разом прийшли на червону доріжку (фото)

Пара разом з'явилася на прем'єрі фільму "Остання дуель", над яким працювали Бен Аффлек і Метт Деймон. Останній раз на подібному івенті Лопес і Аффлек були в 2003 році

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на фестивалі у Венеції / Фото: Getty Images

Для важливого вечора Бен Аффлек одягнув класичний чорний смокінг з метеликом, а Лопес обрала білу сукню від Georges Hobeika з низьким глибоким V-подібним вирізом, прикрашеним ланцюжком кристалів Swarovski і діамантами Cariter.

Пара прибула до Венеції напередодні вдень – Лопес і Аффлека помітили папарацці.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на Венеціанському кінофестивалі / Фото: Getty Images

Зірки постійно трималися за руки і мило посміхалася одне одному. Бен також не соромився цілувати кохану на публіці. Ось це камбек!

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес у Венеції / Фото: Getty Images

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Джерело People повідомило, що Лопес дуже рада підтримати Аффлека в Венеції і проводити з ним більше часу, поки обидва не зайняті роботою.

У обох наближається напружена осінь і зараз їм подобається проводити разом якомога більше часу, – говорить інсайдер.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на Венеціанському кінофестивалі / Фото: Getty Images

Про роман Бена Аффлека і Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки в день народження Дженніфер Лопес.

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В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Дженніфер Лопес застрахувала себе від зрад – дивіться сюжет:

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