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Джей Ло не захотіла говорити про Бена Аффлека (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
21 липня, 07:39
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У ЗМІ активно обговорюють, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек через 17 років знову разом. Пару не раз знімали разом, але Джей Ло поки не хоче говорити про своє особисте життя
/ Фото: instagram.com/jlo

Шанувальники Дженніфер Лопес і Бена Аффлека уважно стежать за новинами про пару і чекають офіційного підтвердження возз'єднання голлівудських зірок. Правда поки Джей Ло не поспішає говорити про своє особисте життя. Під час свого невеликого інтерв'ю програмі Today співачка вважала за краще говорити про нову версію свого хіта Love Make the World Go Round.

Ведуча Хода Котб намагалася вивести Джей Ло на розмову про Бена Аффлека.

Я просто повинна сказати тобі, кожен раз, коли я бачу ваші спільні фотографії з Беном, я говорю: "Вона виглядає щасливіше!" Ти щаслива? – поцікавилася ведуча.

Дженніфер посміхнулася і просто почала говорити про свій трек.

Пісня вийшла п'ять років тому, п'ять років з тих пір, як ми зробили це. І я вірю, що це послання про любов один до одного і єднанні ніколи не було більш актуальним, ніж зараз, – відповіла Джей Ло.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек були заручені 17 років тому, проте розірвали заручини і розлучилися. Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену. Раніше в травні стало відомо, що артисти провели разом відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Також в ЗМІ з'явилася інформація, що Бен Аффлек збирається зробити пропозицію Дженніфер Лопес.

Раніше ми зібрали версії, чому Дженніфер Лопес вирішила повернутися до Бена Аффлека.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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