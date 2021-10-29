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Джіджі Хадід та Зейн Малік розійшлися: артист підняв руку на матір моделі – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
29 жовтня, 12:26
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Мати відомої моделі Джіджі Хадід заявила про побої з боку обранця доньки. Вона стверджує, що співак Зейн Малік ударив її минулого тижня, поки Джіджі не було вдома
Джіджі Хадід і Зейн Малік розійшлися
Джіджі Хадід і Зейн Малік розійшлися / Фото: Getty Images

Іоланда Хадід хотіла відвідати свою однорічну онучку. Під час візиту між співаком та мамою моделі стався конфлікт та, як стверджує Іоланда, Зейн підняв на неї руку. Повідомляється, що Іоланда Хадід збиралася подати заяву в поліцію на співака, але поки що цього не зробила. Про це пише TMZ.

Модель Джіджі Хадід і Зейн Малік
Модель Джіджі Хадід і Зейн Малік / Фото: Getty Images

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Екссоліт One Direction не став мовчати. Він спростовує слова мами Джіджі.

Я заперечую завдання ударів Йоланде Хадід, і заради моєї дочки я відмовляюся повідомляти будь-які додаткові подробиці. Я сподіваюся, що Іоланда перегляне свої помилкові звинувачення і буде відкрита для вирішення цих сімейних проблем у приватному порядку, – написав Зейн Малік у Twitter.

У той же час різні джерела почали повідомляти про розрив Джіджі Хадід і Зейна Маліка. За словами інсайдерів, пара не разом вже більше місяця .

Зейн Малік і Джіджі Хадід
Зейн Малік і Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

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Вони виховують дочку разом. Йоланда, звісно, дуже захищає Джіджі. Вона хоче найкращого для доньки та онуки, – сказали джерела у розмові з People.

Джіджі Хадід жодних коментарів не дає

Нагадаємо, модель Джіджі Хадід та ексучасник One Direction Зейн Малік стали батьками у вересні 2020 року. За час своїх стосунків вони розлучалися і знову сходилися кілька разів.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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