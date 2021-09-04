Джолі підтвердила факт домашнього насильства з боку Пітта

Анджеліна Джолі і Бред Пітт ведуть боротьбу за опіку над дітьми. Їхній шлюборозлучний процес триває вже кілька років і в травні актор виграв суд у колишньої дружини.
В інтерв'ю виданню Guardian Анджеліна Джолі відверто розповіла про розлучення і підтвердила факт домашнього насильства з боку Бреда Пітта.
Відповідаючи на запитання інтерв'юера, що змусило її побоюватися Пітта, акторка сказала, що не може коментувати те, що трапилося.
У неї запитали чи пов'язано це з її звинуваченнями в насильстві проти Пітта і попросили кивнути в разі позитивної відповіді. Джолі кивнула.
Знаменитість також заявила, що боялася за свою родину. Що стосується Бреда Пітта, то він від участі в інтерв'ю відмовився.
Чому Джолі подала на розлучення з Піттом?
Як раніше пояснила сама Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса.
"Екси" виховують шістьох дітей – сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів'єн і Нокса та повнолітнього сина Меддокса.
Раніше охоронець Джолі і Пітта дав сенсаційне інтерв'ю про них. Детальніше – у відеосюжеті:
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