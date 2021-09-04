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Джолі підтвердила факт домашнього насильства з боку Пітта

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
4 вересня, 15:05
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Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом у вересні 2016 року. За словами акторки, приводом для цього стала сварка пари в літаку, під час якої Пітт нібито вдарив старшого сина Меддокса
Анджеліна Джолі підтвердила факт насильства з боку Бреда Пітта
Анджеліна Джолі підтвердила факт насильства з боку Бреда Пітта / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Анджеліна Джолі і Бред Пітт ведуть боротьбу за опіку над дітьми. Їхній шлюборозлучний процес триває вже кілька років і в травні актор виграв суд у колишньої дружини.

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В інтерв'ю виданню Guardian Анджеліна Джолі відверто розповіла про розлучення і підтвердила факт домашнього насильства з боку Бреда Пітта.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images


Відповідаючи на запитання інтерв'юера, що змусило її побоюватися Пітта, акторка сказала, що не може коментувати те, що трапилося.

У неї запитали чи пов'язано це з її звинуваченнями в насильстві проти Пітта і попросили кивнути в разі позитивної відповіді. Джолі кивнула.

Знаменитість також заявила, що боялася за свою родину. Що стосується Бреда Пітта, то він від участі в інтерв'ю відмовився.

Чому Джолі подала на розлучення з Піттом?

Як раніше пояснила сама Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса.

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Актор Бред Пітт
Актор Бред Пітт / Фото: Getty Images

"Екси" виховують шістьох дітей – сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів'єн і Нокса та повнолітнього сина Меддокса.

Раніше охоронець Джолі і Пітта дав сенсаційне інтерв'ю про них. Детальніше – у відеосюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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