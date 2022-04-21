Джолі вирішила підставити Пітта: акторка під вигаданим ім'ям подала позов на ФБР

Колись найяскравіша пара Голлівуду продовжує з'ясовувати стосунки у суді. На цей раз Анджеліна Джолі подала заяву до суду під вигаданим ім'ям

Анджеліна Джолі подала позов на ФБР через Бреда Пітта / Фото: Getty Images

Колишнє подружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт ніяк не можуть порозумітися і нарешті поставити крапку у своєму розлуці. У лютому актор подав черговий позов на екс-дружину через спільне майно.

Тепер актриса вирішила помститися Пітту і теж попрямувала до суду. Тільки позов Джолі подала на ФБР та ще й під вигаданим ім'ям.

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Як повідомляє видання TMZ, актриса під ім'ям Джейн Доу подала позов через те, що бюро відмовило позивачці в доступі до записів, які стосуються розслідування щодо того, що чоловік жінки ображав і принижував фізично її та дітей під час польоту на літаку кількома роками раніше.

Доу пояснює, що ФБР проводило розслідування, але "прилюдно оголосило, що закриває розслідування інциденту без подальших дій".

Згідно зі змістом позову, Доу вже подавала кілька запитів, щоб отримати копії зі справи ФБР, щоб "знайти необхідну інформацію для отримання її дітьми медичної допомоги та консультування щодо травм".

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Відомо, що схожий інцидент стався між Джолі та Піттом у 2016 році, коли подружжя з дітьми поверталося з Європи на приватному рейсі. За словами Джолі, актор застосовував силу до їхнього прийомного сина 15-річного Меддокса. Тому зараз є підстави припускати, що за ім'ям Доу стоїть саме Анджеліна.

Також варто зазначити, що саме після цього скандалу Джолі подала на розлучення з Піттом і зажадала повної опіки над дітьми. Черговим позовом Джолі намагається знайти відомості, які негативно вплинуть на екс-чоловіка і допоможуть стати повним опікуном для дітей.

У цей час діти пари стурбовані стосунками батьків. Нагадаємо, 15-річна донька Пітта та Джолі переживає, що не може бачитися з батьком.