Джонні Депп та Кейт Мосс возз'єднались? Експарочка провела разом вечір

Днями Кейт Мосс дала свої свідчення на останньому засіданні суду у нашумілій справі між Джонні Деппом та Ембер Герд. Модель стала на захист колишнього та заявила, що актор ніколи в житті не піднімав на неї руку та не проявляв агресію. Ці слова стали чи не найвирішальнішими у батлі між експодружжям. Вже зовсім скоро публіка дізнається вердикт присяжних!
До речі, після виступу у суді Кейт Мосс, у Мережі поширились чутки про нібито возз'єднання моделі та зірки "Піратів Карибського моря".
Річ у тім, що Кейт з'явилась на концерті Джеффа Бека у Лондоні, де також виступав Джонні Депп. Як пише Daily Mail, модель приїхала на захід за півтори години до початку. Вона одразу відправилась у гримерку актора, де вони провели деякий час разом!
Чимало фанатів зраділи такій подій, адже є у них залишаються надії, що Мосс та Депп таки знову закрутять роман, як це зробили Дженніфер Лопес та Бен Аффлек після 17 років розлуки.
Втім, фантастичного результату наврядчи варто очікувати. Очевидно, Мосс просто хоче підтримати Деппа у темні для нього часи, зважаючи на те, що вони були у хороших стосунках.
Коротко про стосунки Кейт Мосс та Джонні Деппа
Роман зірок тривав чотири роки – з 1994 до 1998 року. Ця пара була однією з найяскравіших пар шоубізу! Як зізнавалася супермодель, їхні стосунки були дуже емоційними та пристрасними. Закохані постійно перебували у центрі уваги публіки через свій бурхливий спосіб життя.
Після розлучення Мосс зізнавалася, що завжди відчувала підтримку ексбойфренда та сумує за ним. Їй знадобилось декілька років, аби забути Джонні. Сам Депп ділився, що він так і не зрозумів, чому вони з Кейт не спробували поборотись за свої стосунки.
Нараз Кейт Мосс зустрічається з німецьким графом Миколою фон Бісмарком, який молодший за неї на 13 років. Пара закрутила роман у 2015 році. Подейкують, що закохані вже заручені.
Нагадаємо, раніше поширились чутки буцімто Джонні Депп закрутив роман зі своєю адвокаткою Каміллою Васкес, яка допомагає йому відстояти свою правду у конфлікті з Ембер Герд.
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