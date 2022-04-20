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Джонні Депп продовжує заперечувати звинувачення Ембер Херд: Я не вдарив жодної жінки у житті!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 12:59
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Судові тяготи між Джонні Деппом та Ембер Херд продовжуються. Екс-подружжя ніяк не може прийти до спільного знаменника у залі суду
/ Фото: Getty Images

Ось уже кілька років колишнє подружжя Джонні Депп і Ембер Херд публічно з'ясовують стосунки, а в їхньому конфлікті з'являються нові і нові жахливі подробиці. Днями актриса взагалі звинуватила колишнього чоловіка у зґвалтуванні.

Однак під час нового судового засідання Депп знову заговорив про те, що ніколи не завдавав жодної шкоди Емберу і всіх її звинувачень на його адресу не більше, ніж можливість набити собі ціну. Зірка "Піратів Карибського моря" не заперечує сварки з дружиною, але запевняє, що ніколи не піднімала на неї руку. CNN.

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Я сам ніколи не досягав такої точки, щоб вдарити міс Херд будь-яким чином, і я ніколи не вдарив жодної жінки у своєму житті, – заявив під час суду Депп.

Актор зізнався, що зараз жертвує свого кар'єрою заради того, щоб досягти справедливості.

Якось ти, так би мовити, Попелюшка, а потім через 0,6 секунди ти Квазімодо. Я не заслужив на це, ні мої діти, ні люди, які вірили в мене всі ці роки, – розповів про свою кар'єру Депп.

Зараз актор налаштований на те, щоб розповісти всю історію стосунків у Ембер, не втрачаючи подробиць. У актриси, схоже, тобто своя стратегія – перед судом вона несподівано зізналася Деппу у коханні.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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