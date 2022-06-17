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Джонні Деппа знову викликають у суд – актора звинуватили у побитті колеги

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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17 червня, 07:30
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Цього разу Депп зіткнеться з ексколегою по фільму "Місто брехні" – Грегом "Роккі" Бруксом
У Джонні Деппа знову неприємності
У Джонні Деппа знову неприємності / Фото: Getty Images

Зовсім нещодавно Джонні Депп вирішив судове питання з ексдружиною Ембер Герд. Але на цьому проблеми актора не закінчились. Як з'ясувалось, на нього тепер чекає новий судовий розгляд.

Як пише NewsWeek, позов проти зірки "Піратів Карибського моря" подав його колишній партнер з фільму "Місто брехні" 2018 року Грег "Роккі" Брукс – він працював менеджером з підбору локацій.

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Грег Брукс та Джонні Депп
Грег Брукс та Джонні Депп

Брукс звинуватив Деппа в тому, що актор нібито побив його на знімальному майданчику ще в 2017 році. Як заявив чоловік, Джонні двічі вдарив його по ребрам. Після чого, як заявив Грег, актор вимагав удара у відповідь, обіцяючи за це 100 тис. доларів. У той момент знаменитість нібито був у алкогольному сп'янінні.

Як повідомляється в позові, дії Джонні Деппа були "навмисними та зловмисними і були скоєні з метою принизити позивача".

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Невдовзі Грега звільнили з проєкту після того, як він заявив, що може і хоче подати в суд через цей інцидент.

Цікаво, що сам Депп не заперечує звинувачення! Втім, він зазначає, що діяв тоді виключно в цілях самооборони.

Як пояснює одна зі свідків Джонні, актор лише "заступився за бездомну афроамериканку", яку Брукс ображав під час зйомок. Також свідок заперечує той факт, що Джонні бив Грега і готова підвердити це фото з майданчику.

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Судовий процем пройде 25 липня. Захищати Джонні Деппа у суді буде адвокат Камілла Васкес, яка допомогла актору перемогти Ембер Герд, та юрист Рендалл Сміт.

Нагадаємо, раніше суд визнав винною Ембер Герд у наклепі та зобов'язав виплатити компенсацію у розмірі 15 млн. доларів. Адвокати акторки запевнили, що у їхньої клієнтки немає таких грошей. А захисники Деппа запевнили, що Джонні може "пробачити" борг колишній за однієї умови.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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