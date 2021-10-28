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Джулії Робертс – 54. Ми зібрали найкращі цитати актриси про кохання, кіно та життя

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
28 жовтня, 14:38
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Сьогодні, 28 жовтня, однією з найоплачуваніших актрис Голлівуду виповнюється 54 роки! Джулія підкорила серця мільйонів глядачів у всьому світі. Згадуємо, що вона говорила про кохання, життя і свою професію
Найкращі цитати Джулії Робертс - ми зібрали висловлювання актриси до її дня народження
Найкращі цитати Джулії Робертс - ми зібрали висловлювання актриси до її дня народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Джулія Робертс – красива, приваблива і розумна жінка. У різні роки у своїх інтерв'ю вона ділилася своїм досвідом зйомок, подробицями стосунків, особистими спостереженнями та життєвим досвідом. До дня народження Джулії "Сьогодні" виділили її найяскравіші цитати.

До речі, Джулія Робертс ще й мама – актриса виховує трьох дітей. Нещодавно її дочка Хезел уперше вийшла на червону доріжку.

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Про життя

У мене приголомшливе життя. Я познайомилася із чудовими людьми. У мене були прекрасні стосунки – різні. Мені так пощастило опинитися на тому "золотому" шляху, який привів мене до всього цього.

/ Фото: Getty Images

Днями я обідала зі своєю племінницею Еммою (актрисою Еммою Робертс – Ред.), і вона сказала: "Ти така розумна, тітко Джуліє". І я хотіла сказати: "Я не розумна, просто мені 41, а тобі 17!"

Я думаю, що я залишилася такою ж звичайною людиною, якою і була все життя. Просто ця моя безглузда робота збиває людей з пантелику, змушуючи всіх думати, що я чомусь неймовірно "чарівна".

Джулія Робертс
Джулія Робертс / Фото: Getty Images

Не думаю, що слава змінює людей. Люди змінюються в міру накопичення у них досвіду та знань про життя.

Життя така цінна річ. Будь ласка, прошу, давайте любити одне одного, жити сьогоднішнім днем, спілкуватися одне з одним, бути добрими один до одного. Мир вам.

Про кохання

Секрет краси в тому, щоб завжди дивитися на того, хто тебе справді кохає.

Справжня любов не приходить до вас, вона має бути всередині вас.

Актриса Джулія Робертс з чоловіком
Актриса Джулія Робертс з чоловіком / Фото: Getty Images

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Ви зрозумієте, що це кохання, коли все, що вам потрібно, – це щоб ця людина була щасливою, навіть якщо ви не є частиною її щастя.

Я вважаю, що дві людини можуть бути пов'язані серцем. І не має значення, що ви робите, хто ви і де ви живете – немає меж чи перешкод, якщо двом людям судилося бути разом.

/ Фото: Getty Images

Про кіно та акторство

Оскар – це велика честь. Це захоплююче і, з одного боку, це багато що означає, а з іншого – загалом не означає нічого. Це просто момент у проміжку часу.

Я звичайна людина з незвичайною професією.

Джулія Робертс
Джулія Робертс / Фото: Getty Images

Я як актриса, звичайно, дуже позитивно реагую на лестощі.

Іноді люди думають, що актори – це маріонетки – решта приймає рішення за нас. Знаєте, справді! Єдине, за що ми відповідаємо – це рішення братися за ту чи іншу роль чи ні.

Джулія Робертс
Джулія Робертс / Фото: AFP

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Для мене магія кіно полягає в тому, що коли знімаєш цікавий фільм, наприкінці дня відчуваєш, що одержав безцінний досвід, що ти чогось навчився.

Я не стала би зніматися оголеною в кіно. Особисто для мене, коли ти граєш в одязі – це вистава, а коли без – це вже документальний фільм.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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