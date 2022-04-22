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Ед Ширан показав нічний Київ у новому кліпі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 13:17
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Британський співак Ед Ширан показав кліп із репером Lil Baby, знятий на вулицях нічного Києва ще до воєн в Україні, та попросив допомагати українцям

Британець Ед Ширан з перших днів війни підтримав українців та приєднався до збору коштів для біженців. Разом з іншими світовими знаменитостями він взяв участь у благодійному концерті у Бірмінгемі.

Виконавець минулого року встиг ознайомитись з українцями під час свого візиту до Києва. Там він навіть зняв кліп на пісню "2step", записану разом з американським репером Lil Baby. Сьогодні відео нагадує, якою прекрасною є наша столиця у мирний час!

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Крім того, у кліпі Ед Ширан звернувся до своїх слухачів і зізнався, що йому дуже сподобався Київ і він радий, що зміг побувати там "до того, як почалися спустошливі акти насильства".

Це був мій перший візит до країни, і я відчував себе дуже бажаним гостем під час мого перебування там – з кожним від знімальної групи до багатьох людей, з якими я зустрічався у вихідні дні. Україна горда і рішуча країна, і я дуже радий, що мені пощастило зняти там своє відео, – поділився Ширан на початку ролика.

Також музикант повідомив, що всі кошти, зароблені від кліпу на YouTube, підуть на допомогу постраждалим під час війни в Україні.

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Раніше стало відомо, що російська група ДДТ відмовилася виступати у залі під символом окупантів "Z".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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