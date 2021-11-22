Ексдівчина принца Гаррі згадала про їхні стосунки: Мені пощастило, що вони виявилися недовговічними

Флоренс зустрічалася з принцом Гаррі, якого закликали розірвати контракт із Netflix через серіал "Корона", кілька місяців. Однак, за словами дівчини, це був виснажливий роман.
Флоренс постійно страждала від пильної уваги преси та папараці. Через це у неї з'явились тривога і боязнь камер, пише Daily Mail.
Майже щодня з'являлися нові публікації про нас, моїх шкільних друзів допитували, а перед моїми дверима стояли фотографи. Я знімаю капелюх перед тими людьми, які можуть жити за таких умов. Визнаю, мені це виявилося не під силу, — пригадала дівчина.
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Внаслідок цього Флоренс вирішила розійтися з королівським спадкоємцем. Модель зізналась, що розривати стосунки було непросто. Але зараз вона щаслива, що прийняла таке рішення.
Було сумно, але мені пощастило, що стосунки виявилися нетривалими, – зауважила Сент-Джонс.
Тоді ж у дівчини через постійне напруження розвинулась тривожність, яку вона тривалий час лікувала. Флоренс навіть довелося приймати антидепресанти, але покращити ментальне здоров'я вона змогла завдяки хоббі – гончарній справі.
Коротко про екскохану принца Гаррі
У 15 років Флоренс почала будувати модельну кар'єру. Дівчина навчалась у елітній школі Стоу та здобула ступінь із історії мистецтв у Бристольському університеті. Вона знімалася для Topshop та Adidas.
У 2013 році екскохана Гаррі вийшла заміж за мультимільйонера Генрі Сент-Джорджа та всерйоз зайнялася гончарною справою.
Тепер дівчина виховує двох дітей та робить глиняний посуд на продаж.
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