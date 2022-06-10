Ексчоловік Брітні Спірс намагався зірвати її весілля (відео)

Ікона 2000-х та її бойфренд Сем Асгарі нарешті наважилисьцьогоріч стати офіційно чоловіком та дружиною. Однак їхнє свято не обійшлось без скандалів

Джейсон Александр намагався зіпсувати Брітні Спірс її весілля з Семом Асгарі / Фото: Getty Images, instagram.com/samasghari

Справді, весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі – це одна з найочікуваніших подій року. Підготовку до свята парочка почала ще минулої осені після звільнення зірки від батьківської опіки. Тож всі були впевнені, що молодята здивують всіх, влаштувавши щось грандіозне. Але не так сталось, як гадалось.

У багатьох західних ЗМІ поширилась інформація, що Брітні та Сем зібралсь зв'язати себе шлюбом 9 червня. Втім, захід був закритий. На церемонію одруження вони запросили лише найближчих людей.

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Брітні Спірс та Сем Асгарі мали зіграти таємне весілля 9 червня / Фото: instagram.com/britneyspears

Все б нічого, але перший чоловік Спірс Джейсон Александр вирішив трохи "розбавити" свято поп-діви. Він увірвся в дім, у якому була запланована церемонія, почав вести прямий ефір в Instagram та всюди шукати колишню кохану, повідомляє TMZ.

Він казав охоронцям, які там були, буцімто Брітні сама його запросила і що вона була його першою і єдиною дружиною.

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Джейсон ледь не зірвав весілля Брітні! Але його вчасно вивели охоронці. Як повідомляє видання, згодом на місце події приїхали поліцейські. Швидше за все, чоловіка чекає позов за незаконне проникнення на приватну територію.

Коротко про Брітні та Джейсона

Спірс вийшла заміж за цього чоловіка, коли їй було 22 роки. Джейсона артистка знала з дитинства, також їхні батьки дружили. Одного разу у 2004 році вони зустрілись після довгої розлуки і так відірвалися у Лас-Вегасі, що "хмільного" ранку прокинулись одруженими! Це було перше і найкоротше заміжжя Спірс. Друг дитинства культової зірки був її чоловіком лише 55 годин. Співачка з жахом зрозуміла, що накоїла і одразу розірвала спонтанний шлюб через адвокатів.

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Брітні та Джейсон були у шлюбі лише 55 годин! / Фото: Pinterest

Відомо, що у Джейсона Александра декілька разів виникали проблеми із законом. У 2015 році його заарештували за напад. У в'язниці він був три місяці.

У лютому 2021 року його затримали за керування автомобілем у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Пізніше його заарештували через те, що не погодився здавати аналіз на рівень алкоголю в крові, що в штаті Теннессі вважається порушенням цивільного кодексу.

Нагадаємо, ще Брітні була одружена з танцюристом Кевіном Федерлайном, від якого вона народила двох синів.