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Ексчоловік Дженніфер Лопес одружується з моделлю, молодшою за нього на 30 років

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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14 травня, 10:01
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Колишній чоловік Дженніфер Лопес теж знайшов своє щастя. 53-річний Марк Ентоні одружується з 23-річною "Міс Всесвіт Парагвай"
Марк Ентоні одружується з Міс Всесвіт Парагвай-2021/ Фото: instagram.com/nadiatferreira
Марк Ентоні одружується з Міс Всесвіт Парагвай-2021/ Фото: instagram.com/nadiatferreira

Поки що Дженіфер Лопес хвалиться заручним кільцем від Бена Аффлека, її колишній чоловік теж не гаяв часу.

Марк Ентоні зробив пропозицію своїй молодій коханій, 23-річній "Міс Всесвіт Парагвай-2021" Наді Феррейра. Щаслива модель показала розкішне заручне кільце з камінцем.

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Скріншот – instagram.com/nadiatferreira

Вечірка на честь заручин, – радісно повідомила Надя.

Про стосунки 53-річного співака та 23-річної моделі стало відомо лише три місяці тому. Лише у березні пара вперше опублікувала спільні фото у соціальних мережах, а пізніше з'явилася під ручку на заході.

Тепер же молода модель часто ділиться закоханими знімками зі своїм обранцем Instagram.

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Вибір коханої Ентоні нікого не здивував, адже всім давно відоме кохання співака до моделей. Його перша дружина Даянаре Торрес теж була володаркою титулу "Міс Всесвіт".

Дженніфер Лопес почала зустрічатися з Марком Ентоні невдовзі після розлучення з Беном Аффлеком. 2004 року пара побралася, через тиждень після того, як співак розлучився з першою дружиною. Вже за три роки на світ з'явилися близнюки Макс та Емма. Через 10 років шлюбу, 2014 року, Дженніфер та Марк офіційно розлучилися.

Дженніфер Лопес та Марк Ентоні
Дженніфер Лопес та Марк Ентоні / Фото: Getty Images

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Нещодавно Джей Ло зізналася, що не шкодує про возз'єднання з Беном Аффлеком.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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