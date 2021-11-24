Ексчоловік загиблої в ДТП із Собчак вимагає у ведучої $2 млн: Те, що в мене всередині, коштує набагато дорожче

Одразу після аварії знаменитість разом зі своєю командою пересіла в інше таксі та поїхала в аеропорт, чим і спровокувала критику в Мережі. Згодом Собчак повідомляла, що хотіла зв'язатися з близькими загиблої Катерини Тарасової, однак їй не вдалося.
Тепер же колишній чоловік загиблої Антон Тарасов заявив, що вимагатиме компенсацію і від водія Mercedes, який спричинв зіткнення, і від Ксенії. Так, він хоче відсудити у зірки 2 млн доларів.
Відомо, що у чоловіка залишилась спільна з Катею донька, якій сім років.
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За даними ЗМІ, раніше Тарасов категорично відмовлявся від допомоги знаменитості. Втім, зараз він змінив свою думку.
Ба більше, чоловік вважає, що телеведуча недомовляє про деталі трагедії та бреше.
Я зустрічався із Собчак. Хотів з'ясувати її роль в аварії, кого вона найняла і таке інше. Запитав її, чи має вона відношення до адвоката водія Maybach, вона сказала: "Ні". Хоча я знав, що так. Тобто я зіткнувся з цілковитою брехнею. Вона набрехала навіть у такій ситуації, — розповів Тарасов у розмові з "КП-Новосибірськ".
Також чоловік спростував слова Собчак, що постраждалі живуть неподалік неї, "тож їх можна назвати практично сусідами". Ксенія наголошувала, "якщо доля звела їх в якійсь одній точці, то чим зможе, тим допоможе".
Тарасов переконаний, що слова Собчак - "показуха на камеру" та й годі.
Це все брехня — як про сусідство, так і про допомогу. Ось вона сидить у нашийнику переді мною. Нібито постраждала. І це також неправда. Ніяк вона не постраждала — їхала броньованою машиною. А чим вона допомагає? Я сказав їм: "Перестаньте брязкати словом "допомога". Я особисто жодної копійки не взяв, – заявив Антон.
За словами чоловіка, Собчак пропонувала оплатити роботу психолога для його дочки, а також влаштувати її до хорошої школи. Проте Тарасов відмовився від такої допомоги.
Зараз чоловік наважився вимагати чималу суму компенсації після того, як 28-річний водій, який став винуватцем ДТП, не приніс жодних особистих вибачень.
Адвокат водія до мене приїжджав. Я запитав: "Чому водій навіть не висловив співчуття?". Він мені відповів, що той просто збожеволів. Просто неадекватний. Я тоді заявив про компенсацію 2 мільйони доларів. Те, що в мене всередині, коштує набагато дорожче. І що в моєї дитини всередині та в бабусі моєї доньки. Після цього адвокат та Ксенія випарувалися, – додав Тарасов.
Що відомо про ДТП з Собчак
9 жовтня, прямуючи з Адлера до Червоної Поляни, зіткнулися Mercedes і Volkswagen, коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу для обгону.
Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці , а її подруга і водій були госпіталізовані. Телеведуча перебувала на пасажирському сидінні Mercedes , і сама отримала травми при зіткненні. Водій елітного таксі, в якому їхала Собчак, визнав свою провину в смертельному ДТП.
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